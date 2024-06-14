COP29會前會什麼都談不攏 氣候融資協商卡關

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
11月將舉行聯合國2024年全球氣候變遷大會，但會前會上，各國對新的目標金額，仍未達成共識。 （美聯社）
11月將舉行聯合國2024年全球氣候變遷大會，但會前會上，各國對新的目標金額，仍未達成共識。 （美聯社）

今年11月於亞塞拜然舉行的聯合國氣候峰會COP29，將聚焦於設定新的全球氣候融資目標。而在13日於德國波恩落幕的會前會上，各國對新的目標金額，以及誰該出資，仍未達成共識。

路透報導，今年參與COP29的近200個國家代表，將協商並提出2025年後，預計替代目前每年1,000億美元的全球氣候融資新目標，以協助貧窮國家對抗暖化。

原本每年1,000億美元的承諾，是2009年哥本哈根氣候變遷會議時許下，富裕國家在2020至2025年間，每年集體提撥至少1,000億美元，作為開發中國家因應氣候變遷的資金。但此承諾晚了二年，在2022年才首次達成。

聯合國引述一份2023年的獨立報告指出，估計2030年前，中國大陸以外的發展中國家，每年將需要2.4兆美元的資金，才能達到氣候目標並避免受到極端天氣的衝擊。

雖然各國皆同意必須增加資金，但要同意上述2.4兆美元的金額，機會不大。歐盟和美國都認為新的目標必須高於現有的1,000億美元，卻未提出建議金額。

印度、非洲和小島國家聯盟在會中表示，氣候融資額每年應超過1兆美元；沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國和埃及則提議，該金額應超過1.1兆美元，且其中4,410億美元應從已開發國家的政府資金提撥。

金額的討論環繞在將兩個不同層次的目標結合，其一是包含全數氣候融資資金的整體目標，資金來自開發銀行和私募基金，另一個則是較小的核心目標，以富裕國家的政府資金為主。

目前只有約數十個高度工業化的國家，具有提撥氣候融資資金的義務，但該名單自1992年的聯合國氣候峰會後，就未曾更新。

如今歐盟和美國都希望在名單中加入中國和富裕的中東國家，但遭反對。而現為全球最大二氧化碳排放國與次大經濟體的中國，更重申自己仍是「開發中國家」。

此外，一些與會代表也向路透表示，會議中大家難以啟齒的議題，是今年的美國總統大選。許多人擔心若川普回鍋，美國將不再提供資金，屆時將留下其他富裕國家面對達標的挑戰。

美國 聯合國 開發中國家

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