OpenAI 今年業績將翻倍
彭博資訊報導，OpenAI執行長奧特曼告訴員工，今年公司營收可望達到34億美元。若以外界預估數字來計算，這代表OpenAI營收將比去年大增逾一倍。
知情人士透露，奧特曼在12日的員工大會上表示，在預估的34億美元營收中，約32億美元來自OpenAI的產品和服務；另外，由於透過微軟Azure提供各界能使用OpenAI的服務，預料由此產生約2億美元營收。
科技資訊網站The Information先前曾有報導指出，在2023年年底，OpenAI年化後的營收為16億美元。
近幾個月來，OpenAI一直致力於透過向企業客戶銷售服務來提高其AI產品的營收，還開始訓練一個更強大的AI模型，以保持領先優勢，本周還與蘋果達成具有里程碑意義的合作，ChatGPT將整合到iPhone、iPad和Mac等蘋果旗下的產品中，但雙方都沒有透露相關的財務條款。
彭博資訊報導，知情人士透露，這種合作關係預計至少在一開始都不會給雙方帶來有意義的收入。
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