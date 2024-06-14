美債投資人 押Fed9月首次降息

聯準會（Fed）6月利率決策基調雖仍偏鷹，但美債投資人更看重5月消費者物價指數（CPI）降溫，因此重新押注Fed將在9月首次降息。

Fed維持基準利率區間在20多年來高點不變，並預測今年只有降息1碼，少於市場預期的2碼。Fed主席鮑爾也重申，現在不急著降息，將等待更多證據支持通膨確實朝正確方向發展。

不過，12日公布的5月CPI年升率下降，帶來債市投資人期待的訊息，對債市的影響勝過Fed決策。利率期貨交易者加碼押注Fed今年會降息2碼，認為最快9月開始降息的機率很高。美國10年期公債殖利率13日盤中挫跌1個基點（0.01%），報4.306%。

Citadel證券利率交易全球主管迪帕斯說：「鮑爾顯然想要保有選擇性，他要更公正，確定自己在通膨數據較預期降溫後，沒再橫生枝節。」彭博資訊策略師認為，若通膨持續放緩，Fed勢將更向鴿派傾斜。

三菱日聯銀行美國宏觀策略主管崗卡夫斯表示，鮑爾談話刻意較鷹，只是試圖轉移市場對何時開始降息的關注。

Nationwide共同保險公司首席經濟學家波絲詹希琪認為，Fed今年仍可能兩次降息，最早從9月開始，但官員要以數據為依歸，才能增強信心。

摩根大通首席經濟學家費洛里則認為，5月通膨數據提高9月降息的機率。