鷹中帶鴿！ Fed今年只會降息1碼 鮑爾強調一切看數據

美國聯準會（Fed）12日決議貨幣政策按兵不動，但上調今年通膨預估，多數決策官員預測今年只會降息1碼，遠低於3月時預測的3碼，基調偏向鷹派，顯示Fed對通膨的憂慮依然糾結難解，但主席鮑爾淡化決策官員對利率與通膨預估的重要性，強調一切看數據，透露出些許「鴿味」。

Fed貨幣政策決策小組聯邦公開市場操作委員會（FOMC）決議，維持基準利率區間於5.25%~5.50%不變，決策聲明僅調整對通膨的描述，表示「在趨向委員會所訂2%通膨目標的過程中，取得進一步的微小進展」，但5月聲明說通膨「缺乏」進一步進展，可能是反映決策會議結束前公布的5月通膨趨緩。

Fed決策與鮑爾發言五要點

鮑爾也形容，5月消費者物價指數（CPI）數據「振奮人心」，「朝正確方向走出一步」，但他也說，「不應被任何單一數據所驅動」，若要降息，「我們需要看到更多良好的數據」。

最大變動為反映官員預估利率落點的利率點狀圖，多數官員預估今年只會降息1碼，少於3月時預測的3碼、以及市場預期的2碼，對今年底利率的中位數預估為5.1%（5%～5.25%），但預估的明年降息幅度由3碼擴大到4碼，顯示通膨下降趨勢要到明年才有更顯著的進展。官員也再度提高長期的「中性」利率估計值，從2.6%提高到2.8%。

點狀圖顯示，在19位官員中，四人預測今年不會降息，七人預測降息1碼，顯示過半委員預測今年最多只會降息1碼，八人預測將降息2碼。鮑爾表示，官員的利率預測偏向「保守」，由於共15位官員支持降息1或2碼，因此兩種選項都「有可能」。

Fed也發表最新的經濟預測，維持美國今年經濟成長率預測為2.1%不變，失業率預測維持在4.0%，但上調今年整體個人消費支出（PCE）平減指數升幅預估0.2個百分點至2.6%，核心PCE平減指數升幅預估也上調0.2個百分點至2.8%，明年通膨率預測則上修0.1個百分點，為2.3%。

鮑爾說，所有決策官員都同意的一件事，就是決策將取決於數據，實際上是在暗示利率點狀圖與通膨預估的重要性，低於每月的經濟數據，但不只通膨數據，而是整體數據。

儘管Fed決策偏鷹，市場預期9月降息的機率從約65%略降至約62%，且美國5月通膨趨緩，投資人仍押注今年會降息2碼。經濟學家表示，Fed不會因為單一數據就過度反應，但若通膨面繼續傳來捷報，9月仍可能降息。