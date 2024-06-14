馬斯克：薪酬方案獲股東支持

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克12日晚上在X發文表示，初步表決結果顯示，股東目前「大幅」支持他的薪酬方案，並將註冊地點遷往德州。特斯拉股價13日早盤應聲大漲逾5%。

馬斯克在貼文中附了線圖，顯示兩項決議累計的「贊成」票數，都遠超過批准所需的數量。馬斯克還在貼文中說：「感謝支持！」

特斯拉將在13日舉行股東大會中公布最終投票結果。

馬斯克極富爭議的560億美元薪酬案，其實早在2018年即已過關。但德拉瓦州法院判決薪酬案無效，認為董事會對馬斯克「唯命是從」。

表決結果象徵馬斯克和董事會的重大勝利，儘管遭到主要投資者Glass Lewis和機構股東服務公司（ISS）的反對，他們冒著自己公信力的風險來爭取股東的覆議。

有的投資人也將薪酬案視為對馬斯克領導能力的信任投票。馬斯克無疑是特斯拉的推手，只不過特斯拉最近銷售和獲利呈現走緩之勢。

Piper Sandler的分析師波特在報告中說：「此案尚未完全落幕；這項薪酬案仍可能視為非法。」「不過，德拉瓦州法官之前以股東揭露不足為由，推翻了薪酬案，鑒於此次表決之前的資訊揭露更加充分，是否還會有人有異議，就不得而知了。