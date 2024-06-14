疫情期間一年走掉6萬多名員工 IKEA 留才祭出三大戰略

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
在新冠疫情期間，IKEA爆發大離職潮，一年內走掉6萬多名員工。 （路透）
在新冠疫情期間，IKEA爆發大離職潮，一年內走掉6萬多名員工。 （路透）

瑞典家具大廠宜家家居（IKEA）在新冠疫情期間，爆發大離職潮，一年內走掉6萬多名員工。據公司估算，每一人離職，公司就要花至少5,000美元成本補人。

為解決流動率過高問題，IKEA高層快速行動，祭出加薪、增加工作彈性、導入科技簡化工作流程等種種措施，希望留住員工。

零售業離職率向來較高，因為不時要應付憤怒的顧客，排班經常不規律，薪資又低。新冠疫情和通膨高漲，近幾年讓問題雪上加霜。

彭博資訊報導，2022年之前的疫情影響期間，IKEA每年約6.2萬人離職，約占總員工數的三分之一之多。

除了前述原因，資方和一個工會聯盟的爭執，也讓許多員工士氣低落，選擇離去。

整合IKEA集團產業鏈的Inter IKEA Group執行長瑞納（Jon Abrahamsson Ring）說，所幸公司種種留才措施有了成效，到2023年底，美國員工自願離職率由2022年的33%降至25%左右；全球包括倉儲中心600多個據點的員工辭職率，今年4月下降到17.5%，2022年8月時的數字是22.4%。

企業能夠留住員工的一大關鍵，是優先回應員工的需求。例如最近有研究發現，提供健全育兒照顧福利的企業，員工的生產力提升，投資獲得正向回報。

但IKEA這一招並不是在每個國家都見效。例如日本因為勞動市場特別緊俏，目前離職率還是往上升；法國因有勞資糾紛，員工辭職比率也維持在高檔。

不過彭博指出，以零售業目前離職率普遍仍然持續上揚的情況來看，Ikea是流動率真正有改善的企業之一。

管理顧問公司麥肯錫（McKinsey）2022年的一份報告顯示，在美國，零售業雇員的離職率比其他行業高出70%。報告調查的零售業受訪員工中，有一半說他們考慮辭職，而想辭職的人裡，半數表示自己完全不會再考慮留在零售業。

IKEA 辭職 離職

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