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美債殖利率進一步下滑 專家：債市獲利機會來啦

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
投資專家表示，美國通膨減緩走勢明朗化，將為美國債券投資人開啟獲利機會之門。路透
投資專家表示，美國通膨減緩走勢明朗化，將為美國債券投資人開啟獲利機會之門。路透

投資專家表示，美國通膨減緩走勢明朗化，將為美國債券投資人開啟獲利機會之門。

道瓊社報導，美國世紀投資公司全球固定收益共同投資長陳查理（譯音）說，通膨逐漸減緩，可能適逢美國經濟成長普遍減弱之際，而聯準會Fed）預期的降息時間框架凸顯出，在當前債市環境下，固定收益獲利機會已浮現。

他預期，隨著經濟成長動能持續減緩，Fed可望啟動降息循環，那將觸動各種利率普遍下降，「一旦此事發生，美國公債、存款帳戶和其他約當現金的殖利率都將跟著走低，美債價格可望隨之上漲」。他說：「依我們之見，在利率和訂價環境轉變之前，投資人仍有時間考慮各式各樣的固定收益替代選擇。」

13日出爐的美國5月生產者物價指數（PPI）意外下滑0.2%，比經濟學家預估的攀升0.1%緩和，加上日前公布的美國消費者物價指數（CPI）降溫幅度比預期大，拼貼出一幅更完整的通膨減緩景象。

此外，美國上周初領失業救濟金人數增至24.2萬人，高於上上周的22.9萬人和經濟學家預估的22.5萬人。

通膨與就業數據雙雙減弱，使美債殖利率13日延續跌勢。根據Tradeweb的資料，指標性的10年期美債殖利率13日盤中降至4.265%，低於前市的4.294%。債券殖利率下滑意味價格上漲。

周四PPI和初領失業金數據發布後，芝商所（CME）利率期貨價格顯示，投資人預期Fed今年降息兩次的機率從12日的63%升上72%。

CPI Fed 美國 聯準會 通膨

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