美5月PPI也加速下滑 降幅達去年10月來最大

美國5月生產者物價指數（PPI）意外下滑，且降幅達到七個月來最大，更加證明美國的通膨壓力正在放緩。美股標普500期指在盤前漲幅應聲擴大，美債殖利率下滑。

美國勞工部13日表示，5月整體PPI月比下滑0.2%，不如預期的增長0.1%，且寫下去年10月以來最大降幅；年比增幅為2.2%，也不及預期的2.5%。剔除食物和能源的核心PPI和4月相比持平，不如預期的增長0.3%，年比則增長2.3%，不如預期的增長2.5%。

繼12日發布的5月消費者物價指數（CPI）意外呈現加速降溫後，美國PPI數據也呈現出同樣趨勢，這將有望提高美國聯準會（Fed）今年不只降息一次的可能性。Fed自去年7月來持續將基準利率維持在逾20年來高點，12日的利率點狀圖更預測則暗示，今年可能只會降息一次。