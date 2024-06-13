快訊

台女在澳洲縱火燒車被通緝 警公布「照片特徵」秒被認出

太幸運！威力彩3.52億元一人獨得 開在北部這所大學附近

特斯拉股東會前夕 馬斯克稱天價薪酬案獲高度支持

中央社／ 紐約13日綜合外電報導
美國電動車龍頭特斯拉將召開年度股東大會，執行長馬斯克稱絕大多數股東投票批准他高達560億美元（約新台幣1兆8000億元）的薪酬方案。 路透社
美國電動車龍頭特斯拉將召開年度股東大會，執行長馬斯克稱絕大多數股東投票批准他高達560億美元（約新台幣1兆8000億元）的薪酬方案。 路透社

美國電動車龍頭特斯拉今天下午將召開年度股東大會，執行長馬斯克昨晚稱絕大多數股東投票批准他高達560億美元（約新台幣1兆8000億元）的薪酬方案。

法新社報導，馬斯克（Elon Musk）在社群媒體X平台發文表示：「兩項特斯拉（Tesla）股東決議案目前皆以壓倒性票數通過！」他指的是批准支付他天價薪酬，以及將特斯拉的公司註冊地點從德拉瓦州遷至德州的決議案。

股東投票的正式結果尚未公布，不過馬斯克已在X平台謝票，「謝謝你們的支持！」

特斯拉一直試圖說服股東，批准馬斯克的天價薪酬案。

為促使更多股東投票，特斯拉甚至發起類似抽獎的活動，隨機選出15名參與投票的投資人，由馬斯克和首席設計師范霍茲豪森（Franz von Holzhausen）親自為他們導覽位於德州奧斯汀（Austin）的特斯拉車廠。

2018年3月，特斯拉股東也曾以壓倒性票數力挺馬斯克的薪酬方案，但德拉瓦州法官今年1月宣布該方案無效。

頗具影響力的美國股東代理人顧問公司「機構股東服務公司」（ISS）及代理諮詢公司Glass Lewis先前公開反對馬斯克天價薪酬方案，ISS甚至批評這項提案「太誇張」。這兩家公司表態後，今年表決的正反方票數差距預期將比2018年更接近。

對特斯拉持股逾7%的先鋒集團（Vanguard）與持股約6%的貝萊德集團（BlackRock）等其他大股東並未發表評論。

其他投資者，包括負責管理挪威主權財富基金的挪威央行投資管理公司（Norges Bank InvestmentManagement）、加州教師退休基金（California StateTeachers' Retirement System, CalSTRS）則表明會投下反對票。

加州教師退休基金投資長愛爾曼（Chris Ailman）告訴美國財經頻道CNBC，他認為馬斯克「非常傑出」，但當前要給他的薪酬方案實在「荒謬」。

股東結束投票前夕，美國投資研究機構CFRAResearch分析師尼爾森（Garrett Nelson）婉拒猜測結果，但預測馬斯克是否能獲夠多投資機構支持將是關鍵，而占特斯拉投資者4成的散戶預計會支持馬斯克。

馬斯克也不乏大咖相挺，億萬富豪投資家巴龍（Ron Baron）便堅定不移力挺他。

巴龍發表公開信說：「股東應捫心自問：有或沒有馬斯克，哪一種情況對特斯拉更好？對巴龍資本（Baron Capital）而言，我們的回答非常清楚肯定：特斯拉有馬斯克比較好，特斯拉就是馬斯克。」

特斯拉 馬斯克

延伸閱讀

馬斯克值不值得拿500億天價薪酬 特斯拉股東看法分歧

馬斯克遭WSJ踢爆：曾向多名女員工求歡 還問要不要幫他生小孩

沉迷A片不狩獵？傳馬斯克「星鏈」害染網癮 亞馬遜部落闢謠：扭曲事實

控馬斯克性騷遭非法解僱 SpaceX前工程師集體提告

相關新聞

通膨和勞動市場雙雙降溫！美股債早盤同走揚 10年債殖利率跌破4.3％

美國5月生產者物價指數（PPI）與前月相比意外下滑，且降幅達到七個月來最大，更加證明美國的通膨壓力正在放緩。另外，上周初...

美債殖利率進一步下滑 專家：債市獲利機會來啦

投資專家表示，美國通膨減緩走勢明朗化，將為美國債券投資人開啟獲利機會之門。

Fed耍「鷹」估今年只降息一次 投資人不予採信有道理

美國聯準會（Fed）12日發布最新利率預測，把今年預估降息次數從3月時的三次下修至僅僅一次，但美股收盤照樣創新高，美債殖...

再度超越波克夏！台積電ADR市值狂飆 高居全球第八

台積電ADR市值12日飆至逼近9,000億美元，再度超越「股神」巴菲特執掌的波克夏公司，躍居全球第八。台積電ADR市值曾...

利率點狀圖雖看似令人失望 但Fed並未完全放棄今年降息兩次

美國聯準會（Fed）12日修改其利率動向預測，暗示今年可能只會降息一次，而非3月預期的三次。雖然這個結果表面上讓期待今年...

美5月PPI也加速下滑 降幅達去年10月來最大

美國5月生產者物價指數（PPI）意外下滑，且降幅達到七個月來最大，更加證明美國的通膨壓力正在放緩。美股標普500期指在盤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。