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Fed耍「鷹」估今年只降息一次 投資人不予採信有道理

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美國通膨降溫緩解投資人疑慮 亞股普遍收高

中央社／ 香港13日綜合外電報導

美國近日公布的數據顯示5月通膨率進一步降溫，緩解外界對美國聯邦準備理事會（Fed）預計今年只降息1次的疑慮，此消息帶動亞洲股市今天普遍收高，追隨了全球市場的漲勢。

法新社報導，美國5月消費者物價指數（CPI）年增率3.3%低於外界預期，且為連續第2個月放緩，數據提振了市場的樂觀情緒，亦即聯準會長時間維持緊縮後，將能開始實施寬鬆貨幣政策。

美國通膨降溫，有助安撫被7日新出爐就業數據嚇到的投資人。最新公布的美國非農就業數據顯示，勞動市場維持緊俏，而且美國經濟仍強健，使得聯準會更難降息。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）樂見5月通膨降溫，但他提到，決策官員須看到更多「良好的通膨數據」，才有足夠的信心考慮降息。

美股標普500指數及那斯達克指數昨天儘管從盤中高點回落，但仍連續第3個交易日收盤創新高。

摩根資產管理公司（JP Morgan Asset Management）全球市場分析師克萊格（Kerry Craig）表示：「耐心是種美德，聯準會似乎仍保持耐心，並勾勒出對經濟和通膨走在正確道路一事有信心。」

美國5月通膨降溫，帶動亞股今天普遍收高，香港、雪梨、首爾、新加坡、威靈頓、台北及雅加達股市都收漲，東京、上海和馬尼拉股市則收低。

美國 聯準會 通膨

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