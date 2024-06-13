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再度超越波克夏！台積電ADR市值狂飆 高居全球第八

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
台積電ADR市值12日大漲逼近9,000億美元，再度超越「股神」巴菲特執掌的波克夏公司。 路透
台積電ADR市值12日大漲逼近9,000億美元，再度超越「股神」巴菲特執掌的波克夏公司。 路透

台積電ADR市值12日飆至逼近9,000億美元，再度超越「股神」巴菲特執掌的波克夏公司，躍居全球第八。台積電ADR市值曾六度超越波克夏，但自2022年1月來便一路落後，直到今年開始急起猛追。

彭博數據顯示，台積電ADR 12日大漲4.4%，收在172.98美元，市值一口氣衝上8,972.5億美元，超越波克夏的8,823.5億美元，成為全球市值第八大公司，前七名公司依序為微軟、蘋果、輝達（Nvidia）、Alphabet、亞馬遜、沙烏地阿拉伯國家石油公司（Aramco）和Meta；波克夏A股12日收盤小跌0.03%，今年來漲13.45%，遠不如台積電ADR的大漲66.33%。

不過，台積電ADR換算成台北交易股價突破1,100元，比台積電台股13日收盤溢價21.7%。若用台股價格計算台積電市值，將只有7,284.7億美元，與波克夏仍有一段距離。

台積電 台股 波克夏

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