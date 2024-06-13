美國預計僅降息一次 股市仍樂觀看待

美國預計今年經濟成長率仍達2.1%，聯準會決拍板利率不動。聯準會預計今年僅會降息一次，遠低於原先預計的三次降息，同時通膨能否持續降溫成為觀察重點。專家指出，2025年也有持續降息的空間，股市對此訊號的反應也相對樂觀，看到利多空間。

不降息、美股卻熱

《CNN》報導，美國官員原先於3月預期聯準會會降息三次，但聯準會卻於12日宣布「維持利率不變」，且今年可能僅會降息一次，主要原因就是通貨膨脹比想像中頑固。

儘管美國五月CPI月增率持平，年增3.3%，略低於市場預期，但美國海軍聯邦信用合作社經濟學家弗里克指出，住房成本持續上升，仍是通膨無法快速下降的原因，直到住房成本下滑前，很難不會看到CPI大幅下降。

至於就業市場一旦過熱，將對物價帶來上行壓力，增加降息的壓力。對此，聯準會主席鮑爾說，一系列的指標表明，勞動力市場已經恢復到疫情前的狀況，雖然相對緊張，但不至於過熱，「看到就業市場逐漸冷卻，逐漸走向更好的平衡」。

恐有泡沫危機

然而，美聯準宣布降息次數減少，對股市來說，理應是壞消息，但包括標準普爾 500與納斯達克指數齊揚。分析師指出，美國聯準會對通膨前景態度相當謹慎，但仍市場仍樂觀看待，預計9 月就會首次降息。

對此，美國經濟學家鄧特則警告，自2008年金融危機以來，政府推出了各種激勵政策，市場更受益於約27兆美元的振興措施，股市已出現泡沫現象，更預測美股將於2025年發生歷史性崩盤。

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