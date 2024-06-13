快訊

北藝大爆濫權爭議「標案疑發給校長兒子」 葉丙成認有疑慮出手了

朝野協商走出門口抽菸…遭國會直播全放送 柯建銘喊該罰就罰：無聊問題

美國預計僅降息一次 股市仍樂觀看待

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
聯準會預計今年僅會降息一次，遠低於原先預計的三次降息，但美股表現仍熱。（Photo on Wiki Commons）
聯準會預計今年僅會降息一次，遠低於原先預計的三次降息，但美股表現仍熱。（Photo on Wiki Commons）

美國預計今年經濟成長率仍達2.1%，聯準會決拍板利率不動。聯準會預計今年僅會降息一次，遠低於原先預計的三次降息，同時通膨能否持續降溫成為觀察重點。專家指出，2025年也有持續降息的空間，股市對此訊號的反應也相對樂觀，看到利多空間。

不降息、美股卻熱

CNN》報導，美國官員原先於3月預期聯準會會降息三次，但聯準會卻於12日宣布「維持利率不變」，且今年可能僅會降息一次，主要原因就是通貨膨脹比想像中頑固。

儘管美國五月CPI月增率持平，年增3.3%，略低於市場預期，但美國海軍聯邦信用合作社經濟學家弗里克指出，住房成本持續上升，仍是通膨無法快速下降的原因，直到住房成本下滑前，很難不會看到CPI大幅下降。

至於就業市場一旦過熱，將對物價帶來上行壓力，增加降息的壓力。對此，聯準會主席鮑爾說，一系列的指標表明，勞動力市場已經恢復到疫情前的狀況，雖然相對緊張，但不至於過熱，「看到就業市場逐漸冷卻，逐漸走向更好的平衡」。

恐有泡沫危機

然而，美聯準宣布降息次數減少，對股市來說，理應是壞消息，但包括標準普爾 500與納斯達克指數齊揚。分析師指出，美國聯準會對通膨前景態度相當謹慎，但仍市場仍樂觀看待，預計9 月就會首次降息。

對此，美國經濟學家鄧特則警告，自2008年金融危機以來，政府推出了各種激勵政策，市場更受益於約27兆美元的振興措施，股市已出現泡沫現象，更預測美股將於2025年發生歷史性崩盤。

【更多精采內容，詳見

美國 聯準會 通膨

延伸閱讀

台積電今年來大漲54% 法人曝一定還有更高點

Fed決策+CPI緩解 史指那指再刷收盤紀錄、台積電ADR大漲4.39%創新高

聯準會利率連七凍 估今年僅降息一次

美通膨回落…降息開綠燈 Fed 9月降息機率升破七成

相關新聞

美國預計僅降息一次 股市仍樂觀看待

美國預計今年經濟成長率仍達2.1%，聯準會決拍板利率不動。聯準會預計今年僅會降息一次，遠低於原先預計的三次降息，同時通膨能否持續降溫成為觀察重點。專家指出，2025年也有持續降息的空間，股市對此訊號的反應也相對...

挪威發現歐洲最大稀土礦床 挑戰中國主宰市場

挪威最近發現一個高價稀土元素礦床，它不僅是歐洲最大的已探明礦床，同時也是少數不屬於中國或為中國控制的稀土來源，因此被視為...

馬斯克值不值得拿500億天價薪酬 特斯拉股東看法分歧

特斯拉(Tesla)執行長馬斯克(Elon Musk)過去幾周嘗試說服股東恢復他將近500億元的薪酬方案，股東投票結果將...

X平台再推新規 繼允許色情內容後 將隱藏點讚者

擁有社媒X平台(前身推特)的馬斯克(Elon Musk)12日發布貼文宣布X平台的新變動，指該平台上的貼文將隱藏點讚用戶...

瑞典家具大廠IKEA一年走掉6萬員工！原因曝光

瑞典家具大廠IKEA在新冠疫情期間，出現人員大離職潮，一年可以走掉6萬員工，嚇到管理階層。根據公司的估算，每有一名員工辭...

維珍銀河宣布「20股併1股」避免遭下市 股價仍嚇到崩跌31%

英國富豪布蘭森旗下發展太空旅遊業的美國企業維珍銀河（Virgin Galactic）12日盤後股價一度崩跌31%，此前，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。