瑞典家具大廠IKEA一年走掉6萬員工！原因曝光

瑞典家具大廠IKEA在新冠疫情期間，出現人員大離職潮，一年可以走掉6萬員工，嚇到管理階層。根據公司的估算，每有一名員工辭職，公司再找人補上要花至少5,000美元成本。為解決人力失血問題，IKEA高層快速行動，用加薪、增加彈性、導入科技簡化工作流程，來留住員工。

零售業一向有較高的離職率，因為工作環境不時要應付憤怒的顧客，排班經常不規律，薪資又低。新冠疫情和通膨高漲，又在最近幾年加重這個問題。

彭博資訊報導，2022年之前的疫情影響期間，IKEA員工以各種不同理由離職的人數，每年約6.2萬人。數目之多，是全球有473家門市的IKEA，總員工數的三分之一。除了前述原因，資方和一個工會聯盟的爭執，也讓許多員工士氣低落，選擇離去。

整合IKEA集團產業鏈的Inter IKEA Group執行長瑞納（Jon Abrahamsson Ring）說，所幸公司留人的種種措施有了效果，2023年底，美國員工自願離職率由2022年的33%降至25%左右；全球包括倉儲中心600多個據點的員工辭職率，今年4月下降到17.5%，2022年8月時的數字是22.4%。

企業能夠留住員工的一大關鍵是優先回應員工的需求。例如最近有研究發現，提供健全育兒照顧福利的企業，員工的生產力提升，投資獲得正向回報。

IKEA很快處理高離職率，並不是在每個國家都成功。日本因為勞動市場特別緊俏，目前離職率還是往上升；法國因有勞資糾紛，員工辭職比率也維持在高檔。

彭博指出，以零售業目前的離職率普遍仍在上揚的情況，IKEA算是員工更替率真正有改善的企業之一。

管理顧問公司麥肯錫（McKinsey & Co）2022年的一份報告顯示，在美國，零售業雇員的離職率比其他行業高出70%。報告調查的零售業受訪員工中，有一半說他們考慮辭職，而想辭職的人裡，半數表示他們完全不會再考慮在零售業任職。