馬斯克：特斯拉股東「大幅支持」560億美元薪酬案

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）周三晚上在X發文表示，初步表決結果顯示，股東目前「大幅」支持他的薪酬方案，並將註冊地點遷往德州。

他在發文中附了線圖，顯示兩項決議累計「贊成」票數都遠超過批准所需的數量。特斯拉將於周四舉行股東大會，最終結果會在股東大會公布。

華爾街日報指出，馬斯克所說的結果是初步的，股東可以在周四開會投票關閉之前更改投票。

馬斯克在貼文中說：「感謝支持！」

Both Tesla shareholder resolutions are currently passing by wide margins!



♥️♥️ Thanks for your support!! ♥️♥️ pic.twitter.com/udf56VGQdo — Elon Musk (@elonmusk) June 13, 2024

馬斯克極富爭議的560億美元薪酬案早在2018年即已過關。德拉瓦州法院判決薪酬案無效，認為董事會對馬斯克「唯命是從」。

表決結果象徵馬斯克和董事會的重大勝利，儘管遭到主要投資者Glass Lewis和機構股東服務公司（ISS）的反對，他們冒著自己公信力的風險來爭取股東的覆議。

有的投資人也將薪酬案視為對馬斯克領導能力的信任投票。馬斯克無疑是特斯拉的推手，特斯拉這麼成功，馬斯克居功厥偉，只不過特斯拉最近銷售和獲利呈現走緩之勢。

Piper Sandler的分析師Alexander Potter發布報告說：「此案尚未完全落幕；這項薪酬案仍可能視為非法。」「不過，德拉瓦州法官之前以股東揭露不足為由，推翻了薪酬案，鑒於此次表決之前的資訊揭露更加充分，還會有人有異議，就不得而知了。」

表態支持薪酬案者包括蘇格蘭資產管理公司貝德公司（Baillie Gifford）、「女股神」伍德的方舟投資管理公司（Ark Investment Managemen）以及管理Baron Funds的Ron Baron。