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維珍銀河宣布「20股併1股」避免遭下市 股價仍嚇到崩跌31%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
太空旅遊公司維珍銀河（Virgin Galactic）宣布將進行「20股併1股」的股票合併計畫。美聯社
太空旅遊公司維珍銀河（Virgin Galactic）宣布將進行「20股併1股」的股票合併計畫。美聯社

英國富豪布蘭森旗下發展太空旅遊業的美國企業維珍銀河（Virgin Galactic）12日盤後股價一度崩跌31%，此前，該公司董事會已同意「20股併1股」的反向股票分割，也就是股票合併計畫，藉此讓維珍銀河還能維持在紐約證交所繼續掛牌交易。

維珍銀河是在4月提議進行股票和併，當時其股價首度跌破1美元，淪為名符其實的銅板股（penny stock，俗稱雞蛋水餃股）。當時，該公司沒有決定股票合併細節，但預期合併的股數比率為2股併為1股或是20股併為1股。

維珍銀河在最新聲明中表示： 「反向股票分割的主要目的，是要提高公司普通股每股市價」，以便維持遵守股市規定。一般而言，股票必須維持30天的平均收盤價在每股1美元之上，以免遭到下市命運。

在12日收盤，維珍銀河股價重挫5%至每股0.85美元，今年來股價崩跌超過64%。在股票合併的消息出爐後，盤後股價一度崩跌31%， 稍後跌幅收斂至9.6%，至每股0.77美元。

四天前，維珍銀河才展示出今年最後一次太空飛行，接下來商業營運會中斷。該公司計劃暫停把太空人送往太空，以便聚焦發展名為Delta的太空飛機，目的是讓飛行的往返和重複使用更加便利。

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