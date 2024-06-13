蘋果一度超車微軟 輝達可望競逐4兆美元市值王

蘋果10日在年度全球開發者大會上宣布人工智慧功能後，引起華爾街關注，今天一度打敗微軟成為全球市值最高企業。分析師說，蘋果、輝達和微軟市值未來一年有望觸及4兆美元。

法新社報導，花時間在人工智慧（AI）領域制定策略的蘋果（Apple）1月跌落了長期占據的榜首位置，因為微軟（Microsoft）推出以CoPilot品牌為名的新生成式AI產品，受投資人追捧。

微軟今天一度失去市值最高公司寶座，但最終以3.27兆美元的估值以微弱優勢重回榜首。蘋果的市值為3.26兆美元。

蘋果10日推出名為Apple Intelligence的新AI平台，將逐步添加到新版iOS 18作業系統中。這項技術只能在蘋果最高端的硬體上使用，迫使有興趣的客戶支付高價才能享受AI功能。

雖然分析師一開始反應冷淡，但後來逐漸相信，iPhone新功能將能促使蘋果15億用戶群，為了使用AI功能升級手機。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）受訪時說，蘋果一直謹慎看待生成式AI這項技術，因為「它有缺點」，但ChatGPT式的技術「從未被排除在外」。

韋德布希證券公司（Wedbush）分析師艾夫斯（DanIves）今天在研究報告中表示，蘋果、輝達（Nvidia）和微軟未來一年將力拚衝上市值4兆美元。

艾夫斯將生成式AI技術的持續創新和採用稱為「第4次工業革命」。他表示：「隨著愈來愈多企業和消費者迅速走上這條道路，輝達的GPU晶片本質上是科技領域的新黃金或新石油。AI革命始於輝達。」