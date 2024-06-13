快訊

北市內湖傳持刀傷人案！男遭友劃傷送醫 他掉出毒品吸食器

報案錄音「你是哪裡」暴露海巡未掌握狀況…海巡署：沒做好連繫通報

連店員都不知道！全家超方便「隱藏機關」曝光 官方認證：伸縮自在的愛

聽新聞
test
0:00 / 0:00

亞馬遜部落領袖闢謠「族人未沉迷網路A片」 紐時後續報導澄清始末

中央社／ 聖保羅12日專電
馬魯博部落領袖馬魯比（Enoque Marub）12日在社群媒體上傳影片，澄清關於族人使用網路後沉迷A片的報導不實，指控紐約時報的報導是不尊重原住民部落的自主權和身分認同。圖擷自iskoshapomarubo IG
馬魯博部落領袖馬魯比（Enoque Marub）12日在社群媒體上傳影片，澄清關於族人使用網路後沉迷A片的報導不實，指控紐約時報的報導是不尊重原住民部落的自主權和身分認同。圖擷自iskoshapomarubo IG

紐約時報」近日一篇報導提及亞馬遜部落接觸網路的弊病，但在全球媒體轉載後卻變成「馬魯博人對A片成癮」。部落領袖出面闢謠相關報導子虛烏有；紐時也做出後續報導，澄清未暗示部落年輕人因網路沉迷A片，僅描述長輩憂心科技對傳統文化造成衝擊。

「紐約時報」6月2日刊登巴西亞馬遜雨林深處的原住民部落馬魯博（Marubo）原本與世隔絕，開始使用網路後，青少年使用手機和社群媒體成癮、群組聊天充斥八卦、未成年人觀看色情片等，變得懶惰散漫。

紐約時報先前的報導是由紐約時報巴西分社社長尼卡斯（Jack Nicas）4月親自拜訪部落後，於6月2日所發布，內容為尼卡斯好奇網路會對當地生活造成什麼影響。

有關馬魯博原住民使用「星鏈」網路成癮的報導在上週迅速傳播開來，全球大批媒體與網路使用者瘋狂轉載，標題著重為「馬魯博人對A片成癮」。

對此，馬魯博部落領袖馬魯比（Enoque Marub）12日在社群媒體上傳影片，澄清關於族人使用網路後沉迷A片的報導不實，指控紐約時報的報導是不尊重原住民部落的自主權和身分認同。

他還說：「幸好有網路，我們才能馬上知道有關我們部落的這些假消息。」

部落領袖阿弗多（Alfredo Marubo）稱媒體所宣稱的「對A片成癮」和他抱怨未成年人在WhatsApp聊天群組中分享A片完全不同，認為媒體這種誤導性標題可能對部落的形象造成難以逆轉的傷害。

把星鏈引入部落的領袖以諾（Enoque Marubo）更親自在社群平台上發布影片，控訴這類說法「毫無根據且並非事實」，批評外界傳播的「馬魯博人對A片成癮」的說法反映了對部落自主權和身分認同的不尊重。

面對馬魯博族人指控遭污衊，尼卡斯再度前往當地採訪訪，並在11日發布標題為「不，偏遠的亞馬遜部落並沒有沉迷於A片」 的後續追蹤報導。

尼卡斯強調，他實際造訪馬魯博部落2次，當地族人都沒有明顯跡象顯示「年輕人沉迷色情片」，而且他2日的報導內容也未暗示這種現象，僅描述長輩們擔憂科技對傳統文化造成衝擊。

星鏈（Starlink）馬斯克（Elon Musk）創辦的太空探索科技公司（SpaceX）旗下的衛星網路服務。

馬斯克今天也在社群平台X分享紐約時報勘誤的消息，並斥責「紐約時報對部落的報導是不尊重、不友善的」。

紐約時報 網路成癮 馬斯克

延伸閱讀

馬斯克停止控告OpenAI 請求法院駁回訴訟

iOS整合OpenAI將有資安疑慮 馬斯克揚言禁用蘋果裝置

蘋果OpenAI合作 馬斯克警告旗下公司將禁iPhone

稱德國極右派「立場聽起來不極端」 馬斯克：還是我錯過了什麼？

相關新聞

馬斯克遭WSJ踢爆：曾向多名女員工求歡 還問要不要幫他生小孩

特斯拉執行長馬斯克醜聞連發，近期又遭踢爆曾與旗下「SpaceX」至少2名女性員工發生性關係，其中包括1名女實習生，並性騷...

維珍銀河宣布「20股併1股」避免遭下市 股價仍嚇到崩跌31%

英國富豪布蘭森旗下發展太空旅遊業的美國企業維珍銀河（Virgin Galactic）12日盤後股價一度崩跌31%，此前，...

富蘭克林坦伯頓基金集團下半年投資展望調查：下半年降息1至2碼

歷經今年以來全球股市亮麗漲勢，富蘭克林坦伯頓基金集團13日公布最新經濟及投資展望調查結果，提供投資人下半年布局方向。針對...

蘋果一度超車微軟 輝達可望競逐4兆美元市值王

蘋果10日在年度全球開發者大會上宣布人工智慧功能後，引起華爾街關注，今天一度打敗微軟成為全球市值最高企業。分析師說，蘋果...

亞馬遜部落領袖闢謠「族人未沉迷網路A片」 紐時後續報導澄清始末

「紐約時報」近日一篇報導提及亞馬遜部落接觸網路的弊病，但在全球媒體轉載後卻變成「馬魯博人對A片成癮」。部落領袖出面闢謠相...

OpenAI加速賺錢了 奧特曼透露今年營收有望達34億美元

彭博資訊引述知情人士的說法報導，OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）向員工表示，今年公司營收可望達到34億美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。