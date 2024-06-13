快訊

NBA／厄文復活轟35分但唐西奇犯滿 塞爾蒂克3連勝獨行俠「聽牌」

MLB／6月狂谷來了！大谷翔平連2天開轟 生涯對遊騎兵敲21轟

國會改革覆議案朝野協商爆口角 韓國瑜怒嗆莊瑞雄：雞蛋挑鋼筋

OpenAI加速賺錢了 奧特曼透露今年營收有望達34億美元

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
ChatGPT開發商OpenAI執行長奧特曼。美聯社
ChatGPT開發商OpenAI執行長奧特曼。美聯社

彭博資訊引述知情人士的說法報導，OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）向員工表示，今年公司營收可望達到34億美元。若以外界預估數字來計算，這代表OpenAI營收將比去年大增逾一倍。

知情人士透露，奧特曼在12日的員工大會上表示，在今年預估的34億美元營收中，大約32億美元來自OpenAI的產品和服務；另外，由於透過微軟Azure提供各界能使用自家AI模型的服務，預料將產生約2億美元營收。

科技資訊網站The Information率先報導了OpenAI的營收數字。該媒體先前報導指出，在2023年年底，OpenAI年化後的營收為16億美元。

OpenAI對上述消息不予置評。

在AI發展趨勢中，OpenAI已成為主要力量，主要拜其聊天機器人ChatGPT旋風式的成功，帶動了生成式AI的狂潮。今年稍早，OpenAI完成一輪要約收購，讓這家新創公司估值達到860億美元。

近幾個月來，OpenAI一直致力於透過向企業客戶銷售服務來提高其AI產品的營收，還開始訓練一個更強大的AI模型，以保持領先優勢。

在本周稍早，OpenAI聘僱了在地化社群網路服務業者Nextdoor的前執行長傅萊爾（Sarah Friar）擔任財務長，填補該職位兩年來的懸缺。傅萊爾將協助該公司持續投資於AI研究、帶動全球業務持續成長。

OpenAI 奧特曼 情人

延伸閱讀

蘋果OpenAI合作 馬斯克警告旗下公司將禁iPhone

影／警界蔡依林「小貝」跨外縣市助講 與豐原警合拍防詐宣導影片

是「鹹蛋超人」還是「超人力霸王」？ 2派網友熱議引出內行道始末

NBA／騎士出局後開除主帥 傳勇士助教將亞特金森在候選名單

相關新聞

亞馬遜部落領袖闢謠「族人未沉迷網路A片」 紐時後續報導澄清始末

「紐約時報」近日一篇報導提及亞馬遜部落接觸網路的弊病，但在全球媒體轉載後卻變成「馬魯博人對A片成癮」。部落領袖出面闢謠相...

OpenAI加速賺錢了 奧特曼透露今年營收有望達34億美元

彭博資訊引述知情人士的說法報導，OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）向員工表示，今年公司營收可望達到34億美...

控馬斯克性騷遭非法解僱 SpaceX前工程師集體提告

美國太空探索科技公司（SpaceX）與執行長馬斯克（Elon Musk）今天遭到8名前員工提訴，這些工程師宣稱他們因提出...

過馬路遭卡車撞… 美86歲老翁當場屍首分離身亡

美國紐約布魯克林12日發生一起車禍死亡案件，一名86歲老翁在過馬路時，遭到卡車撞擊，當場屍首分離身亡。

新加坡塞港將助運價再漲 貨櫃碼頭利用率已達90%

新加坡港本來就是全球最繁忙的港口之一，如今因紅海危機導致船隻繞道，現在更多貨櫃輪前去停靠，壅塞問題愈來愈嚴重而且短期內難...

Fed決策／不甩鷹派Fed 逾半受訪者看好美股債市繼續漲

根據彭博資訊最新的Markets Live Pulse調查結果，投資人把他們對鷹派聯準會（Fed）的恐懼拋諸腦後，認為放...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。