控馬斯克性騷遭非法解僱 SpaceX前工程師集體提告

美國太空探索科技公司（SpaceX）與執行長馬斯克（Elon Musk）今天遭到8名前員工提訴，這些工程師宣稱他們因提出公司涉嫌性騷擾和歧視女性的問題而遭到非法解僱。

路透社報導，這些工程師（4名女性和4名男性）聲稱他們曾散布一封信，宣稱馬斯克「令人分心且尷尬」，促請管理階層與馬斯克在社群媒體發表的性暗示言論劃清界線，馬斯克隨後在2022年下令將他們解僱。這起訴訟是在位於洛杉磯的州法院提出。

該訴訟指稱，馬斯克的行為在SpaceX助長「普遍的性別歧視文化」，女性工程師經常淪為騷擾和性別歧視言論談論的對象，而她們對職場文化的擔憂卻遭忽視。例如，資深工程師使用性行為和男性生殖器的委婉用語來描述火箭零件。

原告在訴訟中表示：「這些行為…具可預見的實際結果，冒犯、造成痛苦並侵害原告幸福感，從而擾亂他們在工作場所的情緒安寧。」

SpaceX沒有立即回應置評請求。

SpaceX否認有不當行為，並表示員工們在2022年散發的信件引起混亂，違反公司政策進而遭到解僱，SpaceX同時也否認馬斯克參與解僱的決定。

原告之一的霍蘭-蒂倫（Paige Holland-Thielen）在其律師提供的聲明中表示，今天的訴訟旨在讓SpaceX的領導階層承擔責任，並促使公司改變工作場所政策。

霍蘭-蒂倫說：「我們希望這場訴訟能鼓勵我們的同事保持堅強，繼續為更好的工作場所奮鬥。」

美國全國勞工關係局（U.S. National Labor RelationsBoard）已關注這8名工程師的案件，聲稱解僱這些工程師，已侵害依美國勞動法倡導改善工作條件之權利。

今天的訴訟指控SpaceX和馬斯克涉嫌報復與不當解僱，違反加州法律，並進一步指控該公司存在性騷擾和性別歧視問題。原告正尋求金額不明的補償和懲罰性賠償，以及禁止SpaceX繼續從事其涉嫌非法行為的命令。