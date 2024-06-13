Fed決策／不甩鷹派Fed 逾半受訪者看好美股債市繼續漲

根據彭博資訊最新的Markets Live Pulse調查結果，投資人把他們對鷹派聯準會（Fed）的恐懼拋諸腦後，認為放緩中的通膨代表經濟依然邁向軟著陸，因此股、債市接下來都會上漲。

這項調查顯示，在97名接受調查的人中，超過半數（54.6%）的人表示標普500指數今年來大漲14%的趨勢將延續，無論Fed接下來採取甚麼行動；近四分之一（22.7%）表示，Fed必須降息才能帶動股市續漲。

投資人甚至更篤定美國公債將延續反彈走勢，62%受訪者預測債市今年會寫下連續第二年收漲。彭博美國公債指數截至12日收盤，今年來跌幅為0.8%。

在Fed公布最新決策前，美國股債市就已勁揚，原因是5月消費者物價指數（CPI）通膨放緩的程度高於預期。這代表交易人士押注Fed今年將降息兩次，儘管Fed的點狀圖顯示官員預測今年僅會降息一次，而非3月預測的降息三次。

不過，鮑爾在記者會上表明他樂見最新的CPI報告，「比今年初更有利」。富達總經與策略資產配置全球主管阿米德說：「這場記者會代表立場更為開放」，原因是鮑爾強調未來數據的重要性，尤其是通膨數據。

阿米德表示：「我們見到Fed完全放棄任何仰賴預估值來設定政策的做法，因此我們繼續預測當前的政策和市場會取決於數據。」

另一方面，AI熱潮題材也成了投資人相信股市維持韌性的「底氣」，此時從輝達、蘋果到其他大型科技股繼續大漲。彭博調查中，約半數受訪者表示非科技類的股票今年表現會落後或者進一步下跌，無論利率是否調降；另外34%受訪者表示，唯有Fed真的採取降息，這些股票才能補漲。

路透另報導，一些投資人相信，有關通膨降溫和貨幣政策邁向較為寬鬆的預期，可能會拉抬一直受到高利率衝擊的市場領域，包括小型股、金融股等等。這可望舒緩今年來美股大盤漲勢都是靠大型科技股拉抬的疑慮。