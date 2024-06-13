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Fed 決策／美債市場穩住漲勢 淡化Fed鷹調 更信CPI影響

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國債市12日對聯準會（Fed）的鷹調反應淡定。 歐新社
美國債市12日對聯準會（Fed）的鷹調反應淡定。 歐新社

美國聯準會（Fed）12日的利率政策基調雖仍偏鷹，但美債交易者更看重消費者物價指數（CPI）的最新讀數顯示通膨降溫，他們重新押注9月就會首次降息，債市在Fed會後持穩於上漲格局。

聯準會周三（12日）將利率保持在20多年來的高點不變，同時預測今年底以前將會只有一次降息，這大約只是市場已反映的一半。聯準會主席鮑爾在利率決策會議後的記者會上重申，聯準會不急於降息，將等待更多證據支持通膨確實朝正確方向發展。

然而周三早上公布的CPI報告，已經傳來債市交易員們期待的訊息，那就是關鍵物價指標顯示，美國通膨增速出現三年多來最慢情況。美國兩年期公債殖利率應聲一度下跌17個基點至4.67%，美股標普500指數盤中最高上漲1.3%。下午Fed會後放鷹，債市大致仍守住漲勢。

城堡證券（Citadel Securities）利率交易全球主管迪帕斯說：「鮑爾顯然想要保有選擇性，他要更公正，確定自己在通膨數據較預期降溫後，沒再橫生枝節。」彭博策略師克萊斯認為，如果通膨持續放緩，聯準會勢將更向鴿派傾斜。

最新的CPI數據令債市相當鼓舞，畢竟在此之前，今年以來的通膨讀數都比預期更熱，上周五因為就業人數大增才剛歷經一波拋售。

美國5月核心CPI年增率3.4%，創2021年4月以來最低。利率期貨交易者因而針對Fed今年會有兩次降息提高押注，認為最快9月就會第一次降息的機率很高。

鮑爾樂見5月的通膨數據，他說，決策官員們希望看到更多像這樣的證據。

三菱日聯銀行美國宏觀策略主管崗卡夫斯表示，鮑爾談話刻意較鷹，只是試圖轉移市場對何時開始降息的關注。

美國 聯準會 通膨

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