博通調高AI晶片營收預估 宣布股票一拆十 盤後股價狂飆14%

晶片大廠博通（Broadcom）周三公布上季財報優於市場預期，同時把2024年度來自AI晶片的營收財測調高10%，更宣布將進行「一拆十」的股票分割，消息激勵博通盤後股價狂飆超過14%，也帶動其他AI股票在盤後勁揚。

博通股價在12日盤後飆漲14.5%至每股1,712.75美元，截至12日收盤的每股1,495.51美元，今年股價累計上漲34%，延續去年幾乎暴漲一倍的動能，主要是受惠於AI題材。在博通宣布最新消息後，AI晶片股在盤後普遍上漲，輝達（Nvidia）、邁威爾科技（Marvell）和美超微都漲了1%左右。

博通預期2024年來自AI相關晶片的營收為110億美元，較先前預測的100億美元上調10%，全年營收預估因而調升至510億美元，高於分析師預期的506億美元。

博通生產的高階網通晶片能協助ChatGPT等AI應用所需的大量資料進行傳輸，這使得博通成為這股AI熱潮中最大受惠企業之一。

回顧上季，博通有31億美元營收來自AI產品，公司整體營收年比成長43%至125億美元，高於市場預期的121億美元；扣除特定項目後上季每股盈餘10.96美元，也高於市場預估的10.8美元。

在股價持續上漲、如今逼近每股1,500美元之際，博通宣布將進行股票分割，把1股股票分割為10股，經分割調整後的交易預定在7月15日上路，藉此讓散戶更有能力買得起博通的股票。

博通的客製化晶片事業已吸引來自大型雲端服務業者的訂單，後者尋求減少依賴輝達昂貴的處理器。外界普遍認為，博通為Google和Meta生產客製化晶片。例如博通就與Google合作，而Google部分設計了其自有的AI晶片，名為張量處理器（TPU），專門用於加速機器學習。

博通執行長陳福陽在財報會議上表示：「談到AI加速器，你們或許曉得我們超大規模的客戶正在加速投資，以提高這塊領域的表現…我們才剛從這些我們超大客戶取得下一代客製化AI加速器（訂單）。」

博通半導體解決方案部門（包含網通與客製化晶片業務在內）上季營收成長約6%至72億美元。Creative Strategies分析師巴嘉林表示：「隨著資料中心市場轉向AI伺服器，博通有極高的好處。在這波轉變中，博通將是僅次於輝達的第二大受惠者。」

此外，博通的基礎設施軟體部門營收上季幾乎成長一倍，部份得歸功於博通在去年底以690億美元收購的企業軟體供VMware。