美元隨CPI降溫大跌 又因Fed放鷹收斂跌幅 歐元勁升

美元周三收斂跌幅，聯邦公開市場操作委員會（FOMC）發布的點狀圖對今年降息次數降到只有一次，還調高通膨和利率預測。消費者物價指數5月降幅超出預期後，美元盤一度創下一個月來最大跌幅。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）收盤跌0.6%至 104.645。在美國CPI數據發布後，美元指數一度下跌0.9%。

美國10年期公債殖利率下跌10個基點至4.3%，2年期國債殖利率下跌8個基點至4.75%，跌幅較早盤減半。

勞工統計局公布，5月剔除食品和能源成本的核心CPI年增3.4%，創三年多來最低水平。

富達國際宏觀與戰略資產配置全球主管Salman

Ahmed說：「儘管今天發布的CPI比預期好轉，但Fed似乎在暗示未來政策路徑方面採取謹慎立場。」

ForexLive首席貨幣分析師Adam Button說：「Fed決策則顯然沒有被今天的CPI報告所左右，或者說他們不願在最後一刻改變預測。」

歐元兌美元升值0.7%至1.0811，創下今年最大單日漲幅。

英鎊兌美元升值0.4%至1.2796，此前上漲1.1%，為今年最大盤中漲幅。

美元兌日圓貶值0.2%至156.77，盤中一度觸及155.72。