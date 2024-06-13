台積電ADR大漲4.4% 換算台股突破天價1,100元

台積電ADR周三大漲4.4%，收在172.98美元，換算台北交易股價突破1,100元，溢價23.2%。費城半導體指數也大漲2.9%，因美債殖利率下跌激勵科技股。

美股標普500指數和那斯達克指數周三連續三天創下收盤新高，因美國最新通膨數據低於預期，但這兩大指數收盤漲幅已比盤中收斂，因聯準會（Fed）預期今年只會有一次降息。

道瓊工業指數收盤下跌35.21點，跌幅0.09%，報38,712.21點；標普500指數上漲45.71點，漲幅0.85%，報5,421.03點；那斯達克指數上漲264.89點，漲幅1.53%，報17,608.44點。美債殖利率下跌，美國2年期公債殖利率下跌7.2個基點至4.7623%。10年期公債殖利率下跌7.6個基點至4.3277。

費半成份股除了英特爾（Intel）外全面上漲，輝達（Nvidia）大漲3.6%。

台灣加權股價指數昨天大漲256.84點至22,048.84點。台積電（2330）漲2.9%收在909元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 184.95 +2.88 162.50 13.81

中華電 CHT 128.12 +0.48 126.50 1.28

台積電 TSM 1,119.60 +4.39 909.00 23.17

聯電 UMC 56.57 +1.63 54.90 3.04

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據