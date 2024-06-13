快訊

語帶玄機！白宮不排除動用總統減刑權 拜登兒杭特量刑大選前出爐

他曝00940解套方法！網卻勸「出清買台積電」：買900元的都賺了

沒有規則的競賽：阿富汗殺戮的歷史悲劇為何重演

台積電ADR大漲4.4% 換算台股突破天價1,100元

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電。路透
台積電。路透

台積電ADR周三大漲4.4%，收在172.98美元，換算台北交易股價突破1,100元，溢價23.2%。費城半導體指數也大漲2.9%，因美債殖利率下跌激勵科技股。

美股標普500指數和那斯達克指數周三連續三天創下收盤新高，因美國最新通膨數據低於預期，但這兩大指數收盤漲幅已比盤中收斂，因聯準會（Fed）預期今年只會有一次降息。

道瓊工業指數收盤下跌35.21點，跌幅0.09%，報38,712.21點；標普500指數上漲45.71點，漲幅0.85%，報5,421.03點；那斯達克指數上漲264.89點，漲幅1.53%，報17,608.44點。美債殖利率下跌，美國2年期公債殖利率下跌7.2個基點至4.7623%。10年期公債殖利率下跌7.6個基點至4.3277。

費半成份股除了英特爾（Intel）外全面上漲，輝達（Nvidia）大漲3.6%。

台灣加權股價指數昨天大漲256.84點至22,048.84點。台積電（2330）漲2.9%收在909元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 184.95 +2.88 162.50 13.81

中華電 CHT 128.12 +0.48 126.50 1.28

台積電 TSM 1,119.60 +4.39 909.00 23.17

聯電 UMC 56.57 +1.63 54.90 3.04

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 指數 美國

延伸閱讀

霸主擴大領先優勢 首季全球晶圓代工市占率…台積電衝上61.7%

Fed決策+CPI緩解 史指那指再刷收盤紀錄、台積電ADR大漲4.39%創新高

台積電今拚秒填息 ADR勁揚…法人看好除息秀

最牛一輪／訊芯大漲 兆豐39有戲

相關新聞

聯準會利率連七凍 估今年僅降息一次

美國聯準會（Fed）於美東時間12日下午2點（台北時間13日凌晨2時）公布利率決策，連續第七次維持利率在5.25%~5....

Fed決策+CPI緩解 史指那指再刷收盤紀錄、台積電ADR大漲4.39%創新高

在聯準會最新政策公告和5月通膨數據顯示物價壓力有所緩解後，史坦普500指數躍升至歷史新高，並首次站上5400點。

博通調高AI晶片營收預估 宣布股票一拆十 盤後股價狂飆14%

晶片大廠博通（Broadcom）周三公布上季財報優於市場預期，同時把2024年度來自AI晶片的營收財測調高10%，更宣布...

美元隨CPI降溫大跌 又因Fed放鷹收斂跌幅 歐元勁升

美元周三收斂跌幅，聯邦公開市場操作委員會（FOMC）發布的點狀圖對今年降息次數降到只有一次，還調高通膨和利率預測。消費者...

台積電ADR大漲4.4% 換算台股突破天價1,100元

台積電ADR周三大漲4.4%，收在172.98美元，換算台北交易股價突破1,100元，溢價23.2%。費城半導體指數也大...

油價、金價收漲 但Fed偏鷹立場限制了漲幅

國際油價周三（12日）收漲，美國通膨降溫推動風險偏好情緒上升，蓋過了美國原油庫存意外增加帶來的影響；現貨金價僅小漲，收斂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。