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油價、金價收漲 但Fed偏鷹立場限制了漲幅

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
路透
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國際油價周三（12日）收漲，美國通膨降溫推動風險偏好情緒上升，蓋過了美國原油庫存意外增加帶來的影響；現貨金價僅小漲，收斂稍早的漲幅，因聯準會官員暗示今年僅降息一次，強化決策官員將把利率維持在較高水準更久的情勢。

油價收漲

布蘭特原油8月期貨收高0.68美元，漲幅0.83%，結算價報每桶82.60美元；西德州原油期貨收高0.60美元，漲幅0.77%，報78.50美元。

在美國公布5月消費者物價指數（CPI）低於預期之後，西德州WTI油價上漲0.8%，收於每桶78美元之上。不過，隨後發布的報告顯示美國原油和汽油庫存上升，拖累原油價格脫離盤中高點，甚至一度轉跌。

CPI數據刺激整體市場風險偏好情緒升溫，市場把該數據視為通膨恢復下降趨勢的早期跡象。聯準會周三決定維持利率不變，其利率預測顯示2024年稍晚將降息一次，2025年降息四次。

City Index和Forex.com市場分析師Fawad Razaqzada表示： 「本周的大幅反彈削弱了空頭對市場的控制，儘管還需要更多的價格行動才能確認底部」，「但原油價格近期回升後有可能會再次承壓。高點下移顯示短期內

阻力最小的方向仍是下行。」

美國能源資訊局（EIA）周三表示，截至6月7日的一周內，原油庫存大增370萬桶，達到4.597億桶，路透訪查分析師預期為減少100萬桶。

美國上周汽油庫存增加260萬桶，至2.335億桶，路透調查分析師預期為增加90萬桶。

不過，從長期來看，EIA、國際能源署（IEA）和OPEC本周發布了對2024年全球石油供需平衡的最新看法，預計全球石油庫存將下降。

現貨金價漲勢收斂、收盤小漲

現貨金價攀升0.3４%，至每英兩2,324.98美元，當天稍早曾上漲多達1%，受美國消費者通膨報告意外疲軟提振。但隨後受到聯準會偏鷹的立場影響，金價漲勢收斂。

8月交割的美國黃金期貨收高1.2%，報每英兩2,354.8美元。

由於聯準會官員暗示今年僅降息一次，強化了利率會維持在較高水準更久的情境。美國公債殖利率和美元收付一些失地，令金價承壓，因為黃金不孳息且以美元定價，而高利率水準的前景也削弱了黃金的吸引力。

現貨白銀上漲1.5%，報每英兩29.69美元；白金上漲1.2%，報962.85美元；鈀金上漲2.6%，報907.01美元。

庫存 美國 金價

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