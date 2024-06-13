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新冠疫情捲土重來 預估8、9月是此波高峰

標普500和那指再創新高 牛市行情未受Fed保守預測影響

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
在聯準會主席鮑爾記者會時，紐約證交所交易員緊盯螢幕。路透
在聯準會主席鮑爾記者會時，紐約證交所交易員緊盯螢幕。路透

美股標普500指數和那斯達克指數周三（12 日）連續第三天創下收盤新高，因美國最新通膨數據低於預期，但這兩大指數收盤漲幅已比盤中收斂，因聯準會（Fed）預期今年只會有一次降息。

道瓊工業指數收盤下跌35.21點，跌幅0.09%，報38,712.21點；標普500指數上漲45.71點，漲幅0.85%，報5,421.03點；那斯達克指數上漲264.89點，漲幅1.53%，報17,608.44點。

費半指數大漲2.9%至5,520.87點。

就在美國5月消費者物價指數（CPI）報告公布後，交易員提高押注聯準會在9月開始降息，並在12月再度降息。

不過，稍後聯準會一致投票決定維持聯邦資金利率在5.25%-5.5%區間不變，而且最新點狀圖顯示決策者目前預計今年只會降息一次，比3月預測的降息三次大幅縮減，至於2025年可能會有更多降息。

在聯準會公布政策決定和主席鮑爾的記者會後，股市走勢震盪，標普500指數和那斯達克指數尾盤縮減漲幅，道指收盤接近持平。

美國勞工部報告顯示，5月美國消費者物價指數（CPI）意外較前月持平，因汽油價格回落，隨後股市高開。

Wedbush Securities股票交易董事總經理Michael James說：「CPI數據肯定比預估的要冷，推動了開盤的樂觀情緒，但這只是今天菜單的前半部分。」

他說，在聯準會發布最新政策決定和預測後，他原本預計市場會收跌，原因是「說法偏鷹派，降息（預期）從三次降至一次」。

大型科技公司鞏固了領漲地位，特斯拉和輝達至少反彈3.5%；蘋果股價大漲2.9%，延續周二的強勁漲勢，盤中該公司一度超過微軟，再度成為全球市值最高的公司。

甲骨文跳漲13.3%，提振市場，因為這家軟體供應商在周二收盤後預測2025會計年度的營收增幅將達到兩位數。

指數 美國 美股 聯準會

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