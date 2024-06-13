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Fed 決策／鮑爾暗示別只顧官員預測 五要點一次看

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
鮑爾在記者會淡化點狀圖的重要性，強調不確定性很高。歐新社
鮑爾在記者會淡化點狀圖的重要性，強調不確定性很高。歐新社

聯準會（Fed）利率決策和主席鮑爾談話五大要點整理如下：

1. FOMC預測今年僅降息1碼，鮑爾稱仍要看數據

聯邦公開市場操作委員會（FOMC）鑒於今年初通膨較高，如今對2024年利率中位數的預測（即所謂點狀圖）是只會調降1碼（0.25個百分點），比3月預測少了兩次。不過，鮑爾在記者會淡化點狀圖的重要性，強調不確定性很高，委員個別預測都有其道理，但一切動向都將取決於最新數據。

2. 鮑爾看好通膨進展

FOMC無異議決議將基準利率維持在5.25%-5.5%的目標區間內，連續七次會議按兵不動。在當天通膨數字降溫甚於預期後，聲明微調將邁向委員會2%通膨目標方面「一直缺乏」進一步進展，改為「略有」進一步進展。

Fed官員調高了2024通膨和不計食品和能物的核心通膨預測。鮑爾指出，預測呈現保守，暗示他看好通膨狀態會比預期更好。

3. 鮑爾說勞動市場回到疫情前狀態

鮑爾列舉職缺、離職率、勞工供給增加等因素，宣稱勞動市場已經回到新冠肺炎疫情前的狀態。他表示，整體經濟持續以穩健的速度成長。他說：「我們大約看到我們想要看到的情況，即需求逐漸降溫」，就業市場也逐漸恢復平衡。他強調，Fed 正關注經濟走下坡風險，並希望經濟保持軟著陸。

4. 利率不太可能降至疫情前的水平

官員也提高對長期利率落點的預測，中位數從3月的2.6%提高到2.8%。鮑爾表示，Fed官員「認為利率不太可能降至疫情前的水平」。他指出，所謂的中性利率是一個長期利率，Fed仍然認為目前的利率是限制性的。

5. 市場反映通膨數據甚於Fed決策

市場對上午的通膨報告反應比Fed決策更強。美股創下歷史新高，債券殖利率下跌，交易商設法透過鮑爾談話尋找更多有關Fed下一步的線索。標普500指數收盤上漲0.9%。美國2年期公債殖利率下跌7.2個基點至4.7623%。10年期公債殖利率下跌7.6個基點至4.3277。

Fed 通膨 鮑爾

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