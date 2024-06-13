AI又成造王者 蘋果一度重返全球市值最高企業寶座
美國科技巨擘蘋果（Apple）宣布進軍生成式AI並將ChatGPT導入Siri後，股價連日勁揚，今天美股盤中一度超越微軟，重返全球市值最高企業寶座。
蘋果今天美股收盤上漲2.86%，股價站上213.07美元，創下收盤價新高，盤中曾漲至220.20美元，一度超車目前全球市值最高的微軟（Microsoft）。
數天前，蘋果才在全球開發者大會（WWDC）宣告進軍生成式人工智慧（generative AI）領域，並與OpenAI合作導入ChatGPT至Siri。
蘋果推出AI新功能後，市場看好將有助提升iPhone銷量，蘋果股價昨天飆漲逾7%創新高。
美國晶片大廠輝達（NVIDIA）最近也得益於AI浪潮，市值首度突破3兆美元大關，一度超越蘋果成為全球市值第2大公司。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言