經濟快評：Fed維持偏向「鷹派」的審慎立場
美國聯準會（Fed）聯邦公開市場委員會（FOMC）12月會議決定維利率不變，毫無意外；但由利率預測點狀圖（dot）與「經濟預測摘要」（SEP）顯示，決策氛圍偏向「鷹派」， 完全未受5月通膨數據偏低的影響。
先看會後聲明，這次除了不再提提減資產負債表縮減速度放緩的內容之外，其他政策指引一字未變，無法看出政策立場傾向。
關鍵在於「點狀圖」。多數決策官員預測今年只會降息1碼，不僅小於3時預測的3碼降幅，也低於市場預估的2碼；2024及2025年的總降幅也縮小到5碼；更重要的是對長期「中性」利率的估計值也再次上升，從2.6%提高到2.8%，凸顯出Fed已經體認到通膨出現結構性變化，因此長期利率也必須上修。
再看經濟預測，決策官員將今、明兩年的整體及核心通膨率預估值都溫和上修，這也是官員預測今年只會降息1碼的原因。
總結而言，Fed對於通膨下降的勢頭仍沒有充分信心，政策立場維持「寧可緊錯，不可鬆過」的審慎態度。
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