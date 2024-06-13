美聯準會6月決策要點一次看

聯準會（Fed）6月政策會議要點

-連續第七次維持利率不變，所有與會官員一致贊成此決議

-點狀圖顯示，2024年僅降息1碼，到今年底利率估5.1%（預測中值，以下皆同），高於3月預測的4.6%；2025年則會降4碼，到明年底利率會降到4.1%，上次預測為3.9%；2026年底利率估3.1%，與上次預估一致

-19名官員中，4人認為今年不應降息，7人認為應降一次，其餘8人認為將降兩次

-預測今年底時PCE物價指數上升2.6%，高於3月預測的2.4%；核心PCE上升2.8%，也高於3月預測的2.6%。到2025年底時，PCE與核心PCE物價指數上升2.3%，升幅高於3月預測2.2%

-會後聲明表示「經濟活動繼續穩步擴張」，「就業增長依然強勁」，近幾個月2%的通膨目標也「略有進展」