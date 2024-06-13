聽新聞
test
0:00 / 0:00

美聯準會6月決策要點一次看

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
Fed最新公布的點狀圖顯示，今年預估僅降息1碼，比3月預測的3碼還少。 路透
Fed最新公布的點狀圖顯示，今年預估僅降息1碼，比3月預測的3碼還少。 路透

聯準會（Fed）6月政策會議要點

-連續第七次維持利率不變，所有與會官員一致贊成此決議

-點狀圖顯示，2024年僅降息1碼，到今年底利率估5.1%（預測中值，以下皆同），高於3月預測的4.6%；2025年則會降4碼，到明年底利率會降到4.1%，上次預測為3.9%；2026年底利率估3.1%，與上次預估一致

-19名官員中，4人認為今年不應降息，7人認為應降一次，其餘8人認為將降兩次

-預測今年底時PCE物價指數上升2.6%，高於3月預測的2.4%；核心PCE上升2.8%，也高於3月預測的2.6%。到2025年底時，PCE與核心PCE物價指數上升2.3%，升幅高於3月預測2.2%

-會後聲明表示「經濟活動繼續穩步擴張」，「就業增長依然強勁」，近幾個月2%的通膨目標也「略有進展」

指數 聯準會 通膨

延伸閱讀

6月台股期指漲245點

6月電子期漲 金融期跌

00687B不怕買貴或買不到…投資最有效益！ 不敗教主：定期定額+逢低加碼+股利買回

美元在CPI公布抵創四周高點 歐盟政治不確定性打壓歐元

相關新聞

美通膨回落…降息開綠燈 Fed 9月降息機率升破七成

美國5月消費者物價指數（CPI）年增率意外趨緩至3.3%，主要反映汽油價格下滑。剔除能源和食物的核心CPI升幅也低於預期...

美擬再限縮AI晶片輸陸 提高其建立AI系統難度

美國十一月將舉行總統大選，隨著選戰加溫，美中晶片戰情勢也跟著升高。彭博資訊報導，拜登政府考慮將人工智慧（ＡＩ）應用所需的...

聯準會利率連七凍 估今年僅降息一次

美國聯準會（Fed）於美東時間12日下午2點（台北時間13日凌晨2時）公布利率決策，連續第七次維持利率在5.25%~5....

歐盟對陸電動車加稅 最高38.1％

負責監督歐盟貿易政策的歐盟執委會十二日宣布，擬自七月四日起，對從中國進口的電動汽車加徵臨時反補貼稅。路透報導，比亞迪將被...

陸電動車輸歐 關稅加重

歐盟執委會昨（12）日宣布，對比亞迪、吉利及上汽集團的中國大陸製電動車分別加徵17.4%、20%及38.1%關稅，其餘配...

世銀上修今年經濟成長至2.6% 美景氣強勁是主因

世界銀行上修今年全球經濟成長預測，主要受美國經濟成長強勁帶動，不過世銀也警告，氣候變遷、戰爭和高債務的問題，將危害占世界...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。