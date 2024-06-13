聯準會6月政策會議聲明全文

美國聯準會（Fed）6月政策會議後的聲明全文如下：

最近的經濟指標表明，經濟活動繼續穩步擴張。就業增長依然強勁，失業率也仍在低檔。過去一年通膨有所放緩，但仍處高位。近幾個月來，委員會2%的通膨目標略有進展。

委員會尋求實現充分就業和2%的較長期通膨目標。委員會認為，實現就業和通膨目標的風險，在過去一年已趨向更好的平衡。經濟前景不明朗，委員會仍高度關注通膨風險。

為了支持這些目標，委員會決定維持聯邦資金利率目標區間在5.25%~5.5%不變。考慮對聯邦資金利率目標區間進行任何調整時，委員會都將仔細評估最新公布的數據、不斷變化的前景以及風險的平衡。委員會預計，直到對通膨持續向2%回落更有信心之前，都不宜降低利率目標區間。此外，委員會將繼續減少持有的美國公債、機構債和機構抵押貸款證券（MBS）。委員會堅決致力於讓通膨率回歸2%的目標。

在評估適當的貨幣政策立場時，委員會將繼續關注新公布的訊息對經濟前景的影響。如果出現可能阻礙委員會目標實現的風險，委員會將隨時準備好把貨幣政策立場調整成適合的情況。委員會的評估將把廣泛訊息納入考量，包括勞動市場狀況、通膨壓力與通膨預期等方面的指標，以及金融與國際形勢的發展。

投票贊成這次貨幣政策決議者包括：Fed主席鮑爾、副主席威廉斯、里奇蒙聯邦準備銀行總裁巴爾金、金融監管副主席巴爾、亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克、理事鮑曼、理事庫克、舊金山聯準銀行總裁戴利、副主席傑佛森、理事庫格勒、克利夫蘭聯準銀行總裁梅斯特、理事沃勒。