聯準會6月政策會議聲明全文

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電

美國聯準會（Fed）6月政策會議後的聲明全文如下： 

最近的經濟指標表明，經濟活動繼續穩步擴張。就業增長依然強勁，失業率也仍在低檔。過去一年通膨有所放緩，但仍處高位。近幾個月來，委員會2%的通膨目標略有進展。

委員會尋求實現充分就業和2%的較長期通膨目標。委員會認為，實現就業和通膨目標的風險，在過去一年已趨向更好的平衡。經濟前景不明朗，委員會仍高度關注通膨風險。

為了支持這些目標，委員會決定維持聯邦資金利率目標區間在5.25%~5.5%不變。考慮對聯邦資金利率目標區間進行任何調整時，委員會都將仔細評估最新公布的數據、不斷變化的前景以及風險的平衡。委員會預計，直到對通膨持續向2%回落更有信心之前，都不宜降低利率目標區間。此外，委員會將繼續減少持有的美國公債、機構債和機構抵押貸款證券（MBS）。委員會堅決致力於讓通膨率回歸2%的目標。

在評估適當的貨幣政策立場時，委員會將繼續關注新公布的訊息對經濟前景的影響。如果出現可能阻礙委員會目標實現的風險，委員會將隨時準備好把貨幣政策立場調整成適合的情況。委員會的評估將把廣泛訊息納入考量，包括勞動市場狀況、通膨壓力與通膨預期等方面的指標，以及金融與國際形勢的發展。

投票贊成這次貨幣政策決議者包括：Fed主席鮑爾、副主席威廉斯、里奇蒙聯邦準備銀行總裁巴爾金、金融監管副主席巴爾、亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克、理事鮑曼、理事庫克、舊金山聯準銀行總裁戴利、副主席傑佛森、理事庫格勒、克利夫蘭聯準銀行總裁梅斯特、理事沃勒。                

通膨 風險

延伸閱讀

聯準會召開利率會議 今年預計降息幅度可能下修

吳釗燮見美眾院外委會主席麥考爾 盼助台灣強化防衛

美眾院外委會主席：美國大選結果 不會影響對台支持

美國眾院外委會主席訪台 賴總統27日接見訪團

相關新聞

美擬再限縮AI晶片輸陸 提高其建立AI系統難度

美國十一月將舉行總統大選，隨著選戰加溫，美中晶片戰情勢也跟著升高。彭博資訊報導，拜登政府考慮將人工智慧（ＡＩ）應用所需的...

美5月CPI全面驚喜降溫！整體、核心升幅皆低於預期 美股期指勁揚

美國勞工部12日公布，美國5月消費者物價指數（CPI）與4月相比持平，年增率則為3.3%，分別低於經濟學家預估的月增率0...

美股早盤大漲逾300點！Fed決策前美國通膨降溫 台積電ADR漲逾5％

美股12日早盤開高走高，在聯準會（Fed）稍晚即將公布最新利率決策前，美國5月份通膨數據比市場預期放緩，帶動了美債殖利率...

歐盟對陸電動車加稅 最高38.1％

負責監督歐盟貿易政策的歐盟執委會十二日宣布，擬自七月四日起，對從中國進口的電動汽車加徵臨時反補貼稅。路透報導，比亞迪將被...

以哈停火紅海就能恢復航行？油輪巨頭CEO嘆「天真」：沒那麼簡單

油輪巨頭Frontline Management執行長巴斯塔德（Lars Barstad）表示，如果以為只要以色列和哈瑪...

歐洲央行官員Nagel暗示短期內未必會再次降息

歐洲央行管理委員會成員Joachim Nagel稱，歐洲央行一段時間內可能不會再次降息，因為央行將觀察通膨率回歸2%目標水平的速度會有多快。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。