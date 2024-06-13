美擬再限縮AI晶片輸陸 提高其建立AI系統難度

美國十一月將舉行總統大選，隨著選戰加溫，美中晶片戰情勢也跟著升高。彭博資訊報導，拜登政府考慮將人工智慧（ＡＩ）應用所需的晶片列入禁止出口至中國大陸的範圍內，並鎖定才剛進入市場的環繞閘極（ＧＡＡ）製程技術所生產的晶片。

輝達、台積明年投產ＧＡＡ

不願具名的消息來源指出，美國官員正討論的措施，將限制大陸使用ＧＡＡ先進晶片架構的能力。ＧＡＡ可讓半導體具備更強大功能，包括輝達、英特爾、台積電和三星等業者都打算導入這項技術，在明年大量投產ＧＡＡ製造的晶片。

知情人士說，美國的目標是提高大陸組裝建立和運行ＡＩ模型所需運算系統的難度，並在這種萌芽階段的新技術商業化前就將其阻斷。

國內半導體業者表示，美國鎖定半導體為核心對中國加大制裁力度，在宣布七奈米以下先進設備禁止輸陸，又向荷商艾司摩爾（ＡＳＭＬ）施壓最先進的極紫外光（ＥＵＶ）微影設備禁止出售給大陸，明顯是要阻擋大陸取得自製ＡＩ加速晶片的能力。

大陸可能發展量子運算突圍

工研院產業科技國際策略發展所所長林昭憲昨天表示，美國對大陸採取防堵的策略，企圖阻擋大陸發展ＡＩ的腳步，卻也掀起大批在美的留學生回到大陸，以加速大陸本來就領先的量子運算發展。

他說，美國的防堵策略並不是短期解方，因ＡＩ發展並不只有ＡＩ加速器，大陸若將其領先美國的ＡＩ量子運算、量子密碼及量子通訊導入ＡＩ發展，未來突破美國圍堵並非不可能。因此後ＡＩ時代的量子運算發展，大陸的發展及威脅不容小覷，仍得持續關注。

知情人士告訴彭博資訊，最新禁令還在討論中，美方還沒拍板；美國商務部工業和安全局（ＢＩＳ）曾向技術諮詢委員會提出一個版本，遭委員會的業界專家以規範過於廣泛駁回，如今又送出一項草案給委員會審議，若通過就可望發布。

目前全球擁有ＧＡＡ製程能力僅有台積電、英特爾和三星，日本Rapidus的二奈米則還在研發階段，尚未具備量產能力。

此外，部分知情人士也說，有關限制高頻寬記憶體（ＨＢＭ）出口的討論也處於初步階段。ＳＫ海力士和美光等生產的這類半導體，有助改善ＡＩ加速器表現，用以訓練ＡＩ軟體。知情人士表示，目前不清楚會不會推出ＨＢＭ相關限制。

陸外交部抗議破壞國際貿易

大陸外交部發言人林劍昨回應，中方已多次就美國對中國半導體產業惡意封鎖和打壓表明立場。美方行為嚴重破壞國際貿易規則，美方一邊表示希望同中方對話，一邊打壓中國ＡＩ技術發展，美方虛偽嘴臉阻止不了中國科技進步，中方將堅決維護自身合法權益。