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歐盟對陸電動車加稅 最高38.1％

聯合報／ 編譯劉忠勇、國際中心、記者陳湘瑾／綜合報導
中國大陸汽車出口近年表現強勁已引發各國警惕，據中國汽車流通協會最新公布的數據，今年前四個月，大陸汽車出口達一百八十七點八萬輛，較去年同期又大幅成長百分之廿六。圖為早前山東煙台港大批等待裝船出口的新車。（路透）
中國大陸汽車出口近年表現強勁已引發各國警惕，據中國汽車流通協會最新公布的數據，今年前四個月，大陸汽車出口達一百八十七點八萬輛，較去年同期又大幅成長百分之廿六。圖為早前山東煙台港大批等待裝船出口的新車。（路透）

負責監督歐盟貿易政策的歐盟執委會十二日宣布，擬自七月四日起，對從中國進口的電動汽車加徵臨時反補貼稅。路透報導，比亞迪將被加徵百分之十七點四的關稅，吉利加徵百分之廿，上汽加徵百分之卅八點一。其他配合調查的公司將加徵百分之廿一的關稅，不配合的公司將被加徵百分之卅八點一。

這起事件恐導致中歐經貿關係緊張。在前述消息傳出後，大陸商務部隨即表達高度關切及強烈不滿，強調將密切關注歐方後續進展，並將堅決採取一切必要措施，堅定捍衛中國企業的合法權益。

據「榮鼎集團」(Rhodium Group）分析師指出，中國大陸去年對歐盟外銷價值一百億歐元的電動車，市場占有率增加一倍至百分之八。

金融時報引述消息人士報導，德國政府強烈遊說「並未奏效」，歐盟執委會將把關稅提高到約百分之卅五，但仍遠低於美國對陸電動車徵收的百分之一百關稅。

金融時報報導，歐洲額外加徵關稅，將影響比亞迪和上汽在內的大陸製造商，以及在大陸設廠的特斯拉。關稅可能會因製造商而異，取決於歐盟認定該製造商獲補貼的水準。

智庫基爾經濟研究所（Kiel Institute）估計，若對大陸電動車額外加徵百分之廿的關稅，進口量將減少四分之一。以二○二三年進口的五十萬輛車，相當於約十二點五萬輛，價值近四十億美元。

歐盟執委會預測大陸電動車明年在歐盟的市占率為百分之十五，一般價格較歐盟境內生產的電動車便宜百分之廿。

這項關稅案由法國和西班牙主導，德國、瑞典和匈牙利則表態反對，擔心會引來大陸報復。北京目前已對歐洲電動車徵收百分之十五的關稅。

德國、瑞典和匈牙利三國須爭取到其他至少十一國，才能推翻歐盟執委會決定。捷克和斯洛伐克在內的中歐國家也可能加入反對之列。

在傳出歐盟將對中國電動汽車課徵臨時反補貼稅後，大陸商務部隨即發新聞稿，批評歐盟執委會裁決披露中的認定缺乏事實和法律基礎，是赤裸裸的保護主義行為，是製造並升級貿易摩擦。

大陸商務部稱，歐方此舉不僅損害了中國電動汽車產業合法權益，也將擾亂和扭曲包括歐盟在內的全球汽車產業鏈供應鏈。敦促歐盟立即糾正錯誤做法，通過對話協商妥善處理經貿摩擦。

大陸外交部新聞發言人林劍在昨日例行記者會上也強調，這起反補貼調查是典型的保護主義，中方將採取一切必要措施堅定維護自身合法權益。

大陸商務部 歐盟 電動汽車

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