美通膨回落…降息開綠燈 Fed 9月降息機率升破七成

美國5月消費者物價指數（CPI）年增率意外趨緩至3.3%，主要反映汽油價格下滑。剔除能源和食物的核心CPI升幅也低於預期，給即將公布利率決策的聯準會（Fed）決策官員帶來驚喜，可能為年底前降息大開綠燈，押注最快9月降息機率一舉升破70%。美股12日早盤開高走高，道瓊一度漲逾300點。

美CPI走勢 芝商所FedWatch網站顯示，CPI報告出爐後，交易員估計9月降息機率升破70%，高於報告出爐前的54%。金融市場12日早盤歡聲雷動，美股四大指數全面大漲，各天期美債殖利率全面下滑，2年期和10年期美債殖利率各陡降約18個基點，分別降到4.28%和4.7%。美元指數跌0.6%至104.6。黃金期貨勁漲0.9%至每英兩2,346.5美元，西德州原油漲1.4%至每桶78.97美元。

美國勞工部12日公布，5月整體CPI月比持平，低於4月的0.3%，且為近兩年來最溫和；年增率3.3%，比4月的3.4%趨緩。經濟學家原先預測整體CPI月比攀升0.1%、年比升3.4%。

被視為更能反映基礎通膨現況的核心CPI，月增率從4月的0.3%降至0.2%，年增率從3.6%降至3.4%，分別低於經濟學家預估的月增0.3%、年增3.5%。核心CPI年增幅降至逾三年來最低。

至此，核心CPI已一連兩個月降溫，可解讀為通膨恢復減緩走勢的開端。但決策官員已強調，必須見到一連數月物價壓力減輕的證據，才考慮調降利率，尤其上周5月非農就業大幅超越預期，已再度引發利率政策限制性是否不足的辯論。

Fed偏好的通膨指標是個人消費支出（PCE）物價指數，但CPI數據仍對評估降息有一定影響力。前聖路易聯邦準備銀行總裁博拉德說：「我認為這是好消息，他們（Fed）一直盼望通膨減緩的報告，現在等到了。」他表示，尚待更多數據證明通膨滑向2%目標的趨勢確立，才能著手放鬆政策，但這確實保留提前降息的希望。