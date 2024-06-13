陸電動車輸歐 關稅加重

經濟日報／ 記者林宸誼陳湘瑾／綜合報導

歐盟執委會昨（12）日宣布，對比亞迪、吉利及上汽集團的中國大陸製電動車分別加徵17.4%、20%及38.1%關稅，其餘配合調查但尚未抽樣的公司將徵收21%關稅，不配合調查的徵收38.1%。如與中方無法就汽車產能問題達成共識，新關稅措施將於7月4日左右實施。

據了解，特斯拉於大陸製造的汽車可能適用單獨的稅率。目前大陸電動車出口歐盟國家，需繳付10%基礎關稅。

據香港經濟日報報導，有分析指出，此新規實施後，大陸車企能承受住關稅壓力，且外銷歐洲仍有利潤吸引力。直至關稅高到50%，才能有效阻止大陸車企進入歐盟。

從銷量來看，大陸對歐盟出口新能源汽車中，近50%都是特斯拉、福斯、BMW等西方品牌，大陸品牌在歐洲年銷量不到20萬輛，市占率不到8%。

同時為應對政策風險，不少車企早將生產線轉移到歐盟。比如，比亞迪、蔚來在匈牙利建廠；上汽、長城也宣布歐洲工廠進入選址階段。

歐盟這項行動，正值歐洲汽車製造商面臨大陸競爭對手大量低成本電動車湧入挑戰之際。歐盟執委會去年10月對原產於大陸的電動車啟動反補貼調查，北京已就此提出指責，批評這是「典型的保護主義」。

大陸商務部新聞發言人昨日回應表示，歐方裁決披露中的認定缺乏事實和法律基礎。

歐盟 關稅

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