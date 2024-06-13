挪威發現歐最大稀土礦床

挪威最近發現一個高價稀土元素礦床，它不僅是歐洲最大的已探明礦床，同時也是少數不屬於中國或為中國控制的稀土來源，因此被視為挑戰中國主宰稀土市場的有益助力。

挪威稀土公司表示，該公司位於挪威東南的Fen碳酸岩礦區，總計蘊藏880萬噸稀土氧化物，具有合理的經濟開採前景。

稀土氧化物被認為是全球擺脫化石燃料的重要關鍵，挪威最新發現的這個礦床，估計約有150萬噸是與磁鐵相關的稀土，可用於電動車和風力發電機。

中國是世界第二大經濟體，而大多數稀土元素都位於中國，估計中國占全球稀土礦開採量的70%、加工量的90%。以重量計算，2022年，中國占歐盟稀土元素進口總量的40%。

被問及所發現的稀土資源是否比挪威的石油和天然氣更具價值，賴斯塔德回答：「沒有更高的價值。」但歐盟執委會主席范德賴恩表示，鋰和稀土元素很快就會比石油和天然氣重要。

賴斯塔德接著補充說：「因此，它會更重要，但當然不會具有相同價值。」