挪威發現歐最大稀土礦床

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

挪威最近發現一個高價稀土元素礦床，它不僅是歐洲最大的已探明礦床，同時也是少數不屬於中國或為中國控制的稀土來源，因此被視為挑戰中國主宰稀土市場的有益助力。

挪威稀土公司表示，該公司位於挪威東南的Fen碳酸岩礦區，總計蘊藏880萬噸稀土氧化物，具有合理的經濟開採前景。

稀土氧化物被認為是全球擺脫化石燃料的重要關鍵，挪威最新發現的這個礦床，估計約有150萬噸是與磁鐵相關的稀土，可用於電動車和風力發電機。

中國是世界第二大經濟體，而大多數稀土元素都位於中國，估計中國占全球稀土礦開採量的70%、加工量的90%。以重量計算，2022年，中國占歐盟稀土元素進口總量的40%。

被問及所發現的稀土資源是否比挪威的石油和天然氣更具價值，賴斯塔德回答：「沒有更高的價值。」但歐盟執委會主席范德賴恩表示，鋰和稀土元素很快就會比石油和天然氣重要。

賴斯塔德接著補充說：「因此，它會更重要，但當然不會具有相同價值。」 

挪威 稀土

延伸閱讀

圖表看時事／極右派抬頭衝擊德法政局 馬克宏解散國會…圖解歐洲議會改選席次變化

她愛相隨奔挪威！極地捕蟹月入60萬 辛酸曝光網嘆「拿命換錢」

歐洲議會極右翼勢力抬頭 歐盟對華政策是否轉向？

歐洲議會選舉 右派勢力大勝 馬克宏宣布解散國會 提前改選

相關新聞

美通膨回落…降息開綠燈 Fed 9月降息機率升破七成

美國5月消費者物價指數（CPI）年增率意外趨緩至3.3%，主要反映汽油價格下滑。剔除能源和食物的核心CPI升幅也低於預期...

美擬再限縮AI晶片輸陸 提高其建立AI系統難度

美國十一月將舉行總統大選，隨著選戰加溫，美中晶片戰情勢也跟著升高。彭博資訊報導，拜登政府考慮將人工智慧（ＡＩ）應用所需的...

聯準會利率連七凍 估今年僅降息一次

美國聯準會（Fed）於美東時間12日下午2點（台北時間13日凌晨2時）公布利率決策，連續第七次維持利率在5.25%~5....

歐盟對陸電動車加稅 最高38.1％

負責監督歐盟貿易政策的歐盟執委會十二日宣布，擬自七月四日起，對從中國進口的電動汽車加徵臨時反補貼稅。路透報導，比亞迪將被...

陸電動車輸歐 關稅加重

歐盟執委會昨（12）日宣布，對比亞迪、吉利及上汽集團的中國大陸製電動車分別加徵17.4%、20%及38.1%關稅，其餘配...

世銀上修今年經濟成長至2.6% 美景氣強勁是主因

世界銀行上修今年全球經濟成長預測，主要受美國經濟成長強勁帶動，不過世銀也警告，氣候變遷、戰爭和高債務的問題，將危害占世界...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。