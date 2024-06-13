亞馬遜加碼453億 在美建平價宅

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

科技巨擘亞馬遜（Amazon.com）承諾，將向自家的「居住正義基金」額外投入14億美元（新台幣約453億元），擴大推動在西雅圖、田納西州Nashville和華盛頓都會區興建一般民眾可負擔得起的平價住宅。

彭博資訊報導，亞馬遜11日貼文表示，這筆資金將用於在上述地區闢建出1.4萬戶平價住宅，這也使得亞馬遜投入這項居住正義承諾的總金額達到36億美元。

亞馬遜在2021年提撥約20億美元，用於低利貸款和補助金，加入科技大廠投入協助讓民眾更能負擔居住成本的相關行列。

正如同「台積電效應」會帶動台積電在台灣各廠區周邊房價飆漲的情況一樣，批評意見長期來指責亞馬遜和包括Alphabet、蘋果、Meta和微軟等科技大廠，會推高公司附近房價，原因是它們的工程師買房時有能力比當地人出價更高。

亞馬遜執行長賈西在西雅圖舉行的一場記者會上表示：「對許多人而言，居住是相當大的挑戰，尤其是在昂貴的都會區和周邊。」「我們強烈感到，我們能夠藉由協助保留並建設成千上萬的平價住宅，來幫助回饋我們的社區。」

這家電商巨擘聚焦在每個地區收入是當地中等收入30%至80%的家庭，表示這項做法是協助那些不符現有補貼資格、無法負擔房價節節高升的族群。

台積電 西雅圖

延伸閱讀

亞馬遜將在台灣投資 打造雲端基礎設施

影／達美航空今起開航台北—西雅圖 每日直飛不間斷

黃仁勳爆了怎麼辦？他曝2可能情況「結論All In台積電」

歡慶開航台北-西雅圖 華航6月8日信義區舉辦想像生活節

相關新聞

美通膨回落…降息開綠燈 Fed 9月降息機率升破七成

美國5月消費者物價指數（CPI）年增率意外趨緩至3.3%，主要反映汽油價格下滑。剔除能源和食物的核心CPI升幅也低於預期...

美擬再限縮AI晶片輸陸 提高其建立AI系統難度

美國十一月將舉行總統大選，隨著選戰加溫，美中晶片戰情勢也跟著升高。彭博資訊報導，拜登政府考慮將人工智慧（ＡＩ）應用所需的...

聯準會利率連七凍 估今年僅降息一次

美國聯準會（Fed）於美東時間12日下午2點（台北時間13日凌晨2時）公布利率決策，連續第七次維持利率在5.25%~5....

歐盟對陸電動車加稅 最高38.1％

負責監督歐盟貿易政策的歐盟執委會十二日宣布，擬自七月四日起，對從中國進口的電動汽車加徵臨時反補貼稅。路透報導，比亞迪將被...

陸電動車輸歐 關稅加重

歐盟執委會昨（12）日宣布，對比亞迪、吉利及上汽集團的中國大陸製電動車分別加徵17.4%、20%及38.1%關稅，其餘配...

世銀上修今年經濟成長至2.6% 美景氣強勁是主因

世界銀行上修今年全球經濟成長預測，主要受美國經濟成長強勁帶動，不過世銀也警告，氣候變遷、戰爭和高債務的問題，將危害占世界...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。