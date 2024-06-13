亞馬遜加碼453億 在美建平價宅

科技巨擘亞馬遜（Amazon.com）承諾，將向自家的「居住正義基金」額外投入14億美元（新台幣約453億元），擴大推動在西雅圖、田納西州Nashville和華盛頓都會區興建一般民眾可負擔得起的平價住宅。

彭博資訊報導，亞馬遜11日貼文表示，這筆資金將用於在上述地區闢建出1.4萬戶平價住宅，這也使得亞馬遜投入這項居住正義承諾的總金額達到36億美元。

亞馬遜在2021年提撥約20億美元，用於低利貸款和補助金，加入科技大廠投入協助讓民眾更能負擔居住成本的相關行列。

正如同「台積電效應」會帶動台積電在台灣各廠區周邊房價飆漲的情況一樣，批評意見長期來指責亞馬遜和包括Alphabet、蘋果、Meta和微軟等科技大廠，會推高公司附近房價，原因是它們的工程師買房時有能力比當地人出價更高。

亞馬遜執行長賈西在西雅圖舉行的一場記者會上表示：「對許多人而言，居住是相當大的挑戰，尤其是在昂貴的都會區和周邊。」「我們強烈感到，我們能夠藉由協助保留並建設成千上萬的平價住宅，來幫助回饋我們的社區。」

這家電商巨擘聚焦在每個地區收入是當地中等收入30%至80%的家庭，表示這項做法是協助那些不符現有補貼資格、無法負擔房價節節高升的族群。