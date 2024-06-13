甲骨文年營收拚增雙位數 強化AI投資

甲骨文（Oracle）11日預測，本會計年度的營收將以二位數幅度成長，高於分析師預期，儘管上季營收和獲利都不如市場預期，但市場對甲骨文以人工智慧（AI）驅動的雲端服務需求顯然相當強勁，加上甲骨文也宣布與OpenAI、微軟及Google合作，甲骨文股價12日早盤應聲大漲逾12%至歷來新高。

甲骨文執行長凱芝（Safra Catz）在美股11日盤後說：「隨著甲骨文雲端基礎設施（OCI）的量能開始趕上需求，我預期每季的成長速度都將超過前一季。」

她強調，「單單在上季（截至5月底），甲骨文就簽署了30多項AI銷售合約，總金額超過125億美元，其中包括與OpenAI所簽，在甲骨文雲端中訓練ChatGPT的合約」。凱芝表示，展望本年度，雲端事業部門的成長將會超過50%。

甲骨文上季雲端部門的營收成長42%至20億美元，優於彭博訪調分析師預期平均值19.7億美元。

不過上季整體營收成長3%至142.9億美元，不如LSEG預估的145.5億美元；經調整後每股盈餘（EPS）為1.63美元，也低於市場預期的1.65美元。甲骨文並預測，本季營收將成長5%至7%，而分析師的預期是7.6%。

路透分析，甲骨文要努力趕上微軟等雲端運算巨人，需要進行至關重要的AI投資。例如微軟的雲端服務Azure，就是因為與OpenAI合作，業務正在快速增長。

甲骨文另已斥資數十億美元，購買輝達（Nvidia）的硬體設備。

D.A. Davidson研究分析師魯瑞亞說：「在雲端市場，甲骨文做為第四大供應商表現不錯，但這項業務必須有更大的成長，才能幫助整體營收成長達到兩位數。」

總結甲骨文在上個會計年度，總營收成長6%；分析師預期本會計年度營收可望成長9%。