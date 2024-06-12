快訊

空軍幼校84周年 9旬老校友憶當年…校友曾有「脫北北韓高官」

CPI降溫讓美債交易員歡呼！押注Fed 9月降息機率升破70%

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國5月消費者物價指數（CPI）降溫幅度比預期大，促使交易員紛紛押注聯準會（Fed）將加快今年降息腳步，交易員押注最快9月降息的機率一舉升破70%。路透
美國5月消費者物價指數（CPI）降溫幅度比預期大，促使交易員紛紛押注聯準會（Fed）將加快今年降息腳步，交易員押注最快9月降息的機率一舉升破70%。路透

美國5月消費者物價指數（CPI）降溫幅度比預期大，促使交易員紛紛押注聯準會（Fed）將加快今年降息步伐，押注最快9月降息的機率升破70%。

芝商所（CME）FedWatch網站顯示，利率期貨交易員如今預期，Fed最快在9月17-18例會啟動降息的機率竄升到71%，高於11日的53%。

押注年底前Fed至少升息兩次的機率同步升上69%，也高於前日的52%。

投資人對今年Fed降息三次的展望顯然仍存疑，但機率也升高，從前日的15%升到26%。

5月CPI報告顯示通膨意外趨緩，激勵美國公債價格應聲大漲，走勢反向的殖利率全面陡降。2年期美債殖利率一度驟降15個基點至4.68%，跌勢為5月初來最猛。利率交換（swap）期貨合約價格顯示，9月降息機率躍上76%。

Crews & Associates資深常務董事穆霍蘭德說：「這是非常弱的一份報告。Fed現在很有可能在9月降息。」

彭博資訊報導，各天期美債殖利率12日早盤全面下滑，跌幅起碼7個基點，指標性的10年期美債殖利率滑落11個基點至4.30%。債市對Fed今年降息的樂觀氣氛復熾，也導致殖利率曲線變得更陡，儘管仍呈現「倒掛」（短債殖利率高於長債殖利率）。

顯示美國基礎通膨情況的核心CPI年增率5月趨緩至3.4%，降到逾三年來最低且已一連兩個月下滑，讓Fed決策官員對高利率削弱物價上漲壓力更有信心。

宏利投信全球首席經濟學家唐納德說：「這覺得像是完美的通膨減緩（immaculate disinflation）。我們認為這是一大勝利。是好消息。」

在5月CPI報告發布前，交易員普遍認為，Fed決策官員「維持利率在高檔更久」的可能性高於「即將啟動降息循環」，尤其上周公布的5月非農就業數據超強幾乎粉碎近期降息的希望。

然而，在Fed 6月利率決策宣布前數小時，CPI升幅全面降溫且降幅大於預期，可望促使決策官員調整預期。Fed主席鮑爾已表明，決策官員在調整最新一季經濟預測時，可能把11日至12日Fed集會期間出爐的數據納入考量。

因此，交易員將更張大眼睛緊盯Fed即將公布的6月「點狀圖」，據此推測Fed決策官員預估今年的降息幅度、次數，以及最快何時啟動。

CPI Fed 通膨

延伸閱讀

00687B不怕買貴或買不到…投資最有效益！ 不敗教主：定期定額+逢低加碼+股利買回

大陸5月CPI年增0.3% PPI年減1.4%

美元在CPI公布抵創四周高點 歐盟政治不確定性打壓歐元

蘋果大漲逾7% 帶動史指那指續創新高

相關新聞

美5月CPI全面驚喜降溫！整體、核心升幅皆低於預期 美股期指勁揚

美國勞工部12日公布，美國5月消費者物價指數（CPI）與4月相比持平，年增率則為3.3%，分別低於經濟學家預估的月增率0...

美股早盤大漲逾300點！Fed決策前美國通膨降溫 台積電ADR漲逾5％

美股12日早盤開高走高，在聯準會（Fed）稍晚即將公布最新利率決策前，美國5月份通膨數據比市場預期放緩，帶動了美債殖利率...

以哈停火紅海就能恢復航行？油輪巨頭CEO嘆「天真」：沒那麼簡單

油輪巨頭Frontline Management執行長巴斯塔德（Lars Barstad）表示，如果以為只要以色列和哈瑪...

歐洲央行官員Nagel暗示短期內未必會再次降息

歐洲央行管理委員會成員Joachim Nagel稱，歐洲央行一段時間內可能不會再次降息，因為央行將觀察通膨率回歸2%目標水平的速度會有多快。

日本央行尋求削減購債規模之際 投資者準備迎接市場波動

在日本央行官員考慮減持巨額債券之際，投資者正為日本主權債市場殖利率進一步上漲以及波動增加而做準備。

品牌價值破兆！ 蘋果蟬聯全球最有價值品牌

Kantar BrandZ 2024年全球100大最具價值的品牌排行榜出爐！蘋果蟬聯全球最有價值品牌，並締造歷史性的里程...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。