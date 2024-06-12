CPI降溫讓美債交易員歡呼！押注Fed 9月降息機率升破70%

美國5月消費者物價指數（CPI）降溫幅度比預期大，促使交易員紛紛押注聯準會（Fed）將加快今年降息步伐，押注最快9月降息的機率升破70%。

芝商所（CME）FedWatch網站顯示，利率期貨交易員如今預期，Fed最快在9月17-18例會啟動降息的機率竄升到71%，高於11日的53%。

押注年底前Fed至少升息兩次的機率同步升上69%，也高於前日的52%。

投資人對今年Fed降息三次的展望顯然仍存疑，但機率也升高，從前日的15%升到26%。

5月CPI報告顯示通膨意外趨緩，激勵美國公債價格應聲大漲，走勢反向的殖利率全面陡降。2年期美債殖利率一度驟降15個基點至4.68%，跌勢為5月初來最猛。利率交換（swap）期貨合約價格顯示，9月降息機率躍上76%。

Crews & Associates資深常務董事穆霍蘭德說：「這是非常弱的一份報告。Fed現在很有可能在9月降息。」

彭博資訊報導，各天期美債殖利率12日早盤全面下滑，跌幅起碼7個基點，指標性的10年期美債殖利率滑落11個基點至4.30%。債市對Fed今年降息的樂觀氣氛復熾，也導致殖利率曲線變得更陡，儘管仍呈現「倒掛」（短債殖利率高於長債殖利率）。

顯示美國基礎通膨情況的核心CPI年增率5月趨緩至3.4%，降到逾三年來最低且已一連兩個月下滑，讓Fed決策官員對高利率削弱物價上漲壓力更有信心。

宏利投信全球首席經濟學家唐納德說：「這覺得像是完美的通膨減緩（immaculate disinflation）。我們認為這是一大勝利。是好消息。」

在5月CPI報告發布前，交易員普遍認為，Fed決策官員「維持利率在高檔更久」的可能性高於「即將啟動降息循環」，尤其上周公布的5月非農就業數據超強幾乎粉碎近期降息的希望。

然而，在Fed 6月利率決策宣布前數小時，CPI升幅全面降溫且降幅大於預期，可望促使決策官員調整預期。Fed主席鮑爾已表明，決策官員在調整最新一季經濟預測時，可能把11日至12日Fed集會期間出爐的數據納入考量。

因此，交易員將更張大眼睛緊盯Fed即將公布的6月「點狀圖」，據此推測Fed決策官員預估今年的降息幅度、次數，以及最快何時啟動。