巴塞爾新規 歐盟擬延後實施

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
歐盟傳出準備將全球銀行資本規定中的關鍵部分延後一年實施，避免讓歐盟的銀行處於不利地位。圖為人們行經法國興業銀行大樓前。 （路透）
歐盟傳出準備將全球銀行資本規定中的關鍵部分延後一年實施，避免讓歐盟的銀行處於不利地位。圖為人們行經法國興業銀行大樓前。 （路透）

彭博資訊引述知情人士報導，歐盟準備將全球銀行資本規定中的關鍵部分，延後一年實施，主要是為了在歐盟與美國對這項標準仍爭執不休之際，避免歐盟的銀行因過早實施而處於不利地位。

歐盟原定2025年1月1日開始實施巴塞爾協定更廣泛一籃子措施。大約七年前，巴塞爾銀行監管委員會的監管機關已就這些措施達成了共識，最後一部分的規定是為防止2008年金融危機重演而制定，也就是巴塞爾資本協定III（Basel Ⅲ）。

不願具名的知情人士透露，歐盟現在計劃延後實施這批影響銀行交易業務的規則，因為這些活動本質上是全球性的。

對於這項早已落後時程表兩年的銀行資本配套規定而言，上述發展是最新的衝擊。

先前延宕了兩年，是受到新冠疫情和銀行要求多一年做準備的因素影響。一些監管機構現在擔心美國政治上的反對、再加上歐盟核心議題轉向聚焦更多經濟成長，可能導致這些措施遭廣泛撤回。

歐盟近月來因巴塞爾資本協定III最終版本所面臨的壓力不斷增加，包括法國總統馬克宏在內的領導人主張，歐盟若率先實施這些規定，會不利自家的銀行。德意志銀行執行長齊芬也呼籲歐盟執委會採取行動，理由是歐洲銀行業者面臨激烈的國際競爭。

根據現有的初步計畫，一旦實施全面的巴塞爾資本協定規定，將導致歐盟銀行的資本要求增加9.9%，在美國的銀行則面臨更高增幅。

這項議題已成為歐美的政治癥結點，而美國當局仍在為該同意這一籃子廣泛措施（在美國稱為巴塞爾III終局規則，Basel III Endgame）的何種版本奮戰。美國最快在明年年中之前都不會實施新規定，至於英國則預定在2025年年中讓新規定上路。

知情人士說，歐盟還沒有正式決定要讓新規定中的關鍵部分延後一年實施，但最快可能在未來幾周內敲定，並於今夏宣布。

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