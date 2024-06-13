歐元占各國外匯存底比重下降

歐洲央行（ECB）最新報告顯示，去年歐元在各國外匯存底中的比重大幅下降，且一旦俄羅斯能自由減持其擁有的歐元存底，歐元的占比可能會進一步下滑。

路透報導，ECB在12日發布的報告中表示，歐元去年在全球外匯存底中的比重整整下降1個百分點至20%，各國相當於淨售出約1,000億歐元（1,076億美元）歐元資產，「相對地，美元、日圓和其他非傳統準備貨幣的比重則增加，尤其是政府投資人採購的日圓計價準備資產，可能是為了抵銷日圓在這段期間的貶值」。

歐元在全球外匯存底中的比重，從2020年代初期就持續下滑，ECB長期主張，若想扭轉這股趨勢，歐盟應該要進行更進一步的金融整合。

ECB估計，瑞士央行去年以歐元計價的準備資產，減少了350億美元，主要是阻貶瑞郎所致。

儘管歐元區的利率先前大幅升高，但卻未能增加歐元的吸引力，因為許多地方的利率更高，而且歐元區的經濟前景低迷。ECB引述滙豐在儲備管理趨勢報告中對91家央行的調查表示，歐元區的金融架構和前景是隱憂之一。

俄國的計畫也讓歐元的未來蒙上陰影。ECB估計，在2022年遭凍結前，俄國央行持有全球大約8%的歐元準備，「這意味著，制裁相關措施可能與歐元未來在全球外匯存底中的比重大有關係」。