歐元占各國外匯存底比重下降

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

歐洲央行（ECB）最新報告顯示，去年歐元在各國外匯存底中的比重大幅下降，且一旦俄羅斯能自由減持其擁有的歐元存底，歐元的占比可能會進一步下滑。

路透報導，ECB在12日發布的報告中表示，歐元去年在全球外匯存底中的比重整整下降1個百分點至20%，各國相當於淨售出約1,000億歐元（1,076億美元）歐元資產，「相對地，美元、日圓和其他非傳統準備貨幣的比重則增加，尤其是政府投資人採購的日圓計價準備資產，可能是為了抵銷日圓在這段期間的貶值」。

歐元在全球外匯存底中的比重，從2020年代初期就持續下滑，ECB長期主張，若想扭轉這股趨勢，歐盟應該要進行更進一步的金融整合。

ECB估計，瑞士央行去年以歐元計價的準備資產，減少了350億美元，主要是阻貶瑞郎所致。

儘管歐元區的利率先前大幅升高，但卻未能增加歐元的吸引力，因為許多地方的利率更高，而且歐元區的經濟前景低迷。ECB引述滙豐在儲備管理趨勢報告中對91家央行的調查表示，歐元區的金融架構和前景是隱憂之一。

俄國的計畫也讓歐元的未來蒙上陰影。ECB估計，在2022年遭凍結前，俄國央行持有全球大約8%的歐元準備，「這意味著，制裁相關措施可能與歐元未來在全球外匯存底中的比重大有關係」。

ECB 外匯 資產

延伸閱讀

寶馬董座評歐盟對陸車加稅：是錯誤決策 會損害歐洲自身利益

歐盟對電動車加徵關稅 陸商務部：赤裸裸的保護主義

怕中國報復！歐洲汽車巨頭齊聲反對歐盟對中國電動車加徵關稅

FT：歐盟今將宣布對陸電動車關稅由10％增至最高35％

相關新聞

美通膨回落…降息開綠燈 Fed 9月降息機率升破七成

美國5月消費者物價指數（CPI）年增率意外趨緩至3.3%，主要反映汽油價格下滑。剔除能源和食物的核心CPI升幅也低於預期...

美擬再限縮AI晶片輸陸 提高其建立AI系統難度

美國十一月將舉行總統大選，隨著選戰加溫，美中晶片戰情勢也跟著升高。彭博資訊報導，拜登政府考慮將人工智慧（ＡＩ）應用所需的...

聯準會利率連七凍 估今年僅降息一次

美國聯準會（Fed）於美東時間12日下午2點（台北時間13日凌晨2時）公布利率決策，連續第七次維持利率在5.25%~5....

歐盟對陸電動車加稅 最高38.1％

負責監督歐盟貿易政策的歐盟執委會十二日宣布，擬自七月四日起，對從中國進口的電動汽車加徵臨時反補貼稅。路透報導，比亞迪將被...

陸電動車輸歐 關稅加重

歐盟執委會昨（12）日宣布，對比亞迪、吉利及上汽集團的中國大陸製電動車分別加徵17.4%、20%及38.1%關稅，其餘配...

世銀上修今年經濟成長至2.6% 美景氣強勁是主因

世界銀行上修今年全球經濟成長預測，主要受美國經濟成長強勁帶動，不過世銀也警告，氣候變遷、戰爭和高債務的問題，將危害占世界...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。