G7將聯手協調半導體鏈

鑒於半導體對全球經濟的重要性，七大工業國集團（G7）的領導人料將在本周於義大利南部舉行的峰會上宣布，計劃設立半導體小組來協調相關供應鏈。

根據彭博資訊取得的聲明草案，這個負責聯絡的小組，也將協助海底電纜的連結，確保這些傳輸網路和連結各國的線路，安全無虞並具有韌性。

在新冠疫情打亂供應鏈、業者錯判需求導致晶片短缺後，這成為了最新一起確保取得晶片的計畫。晶片被廣泛用於汽車、智慧手機、個人電腦，家電等各項領域。

如今隨著人工智慧（AI）的蓬勃發展，晶片需求將只增不減。

而取得這項技術已成為美中貿易戰的核心；歐洲和美國正致力於在國內生產晶片，而北京當局則在重重貿易限制下，試圖讓製造晶片的實力更上一層樓。

另外，在一連串的損壞事件凸顯維修海底電纜的困難度之後，相關的基礎設施也成為各國關注的焦點。

在紅海受損電纜的修復工作被延後了幾個月，原因是葉門水域基礎設施的使用權爭議。

即使沒有領土爭端，缺少修理船、加上難以抵達的特性，使得修復海底電纜可能要費時數月的時間。