美股早盤大漲逾300點！Fed決策前美國通膨降溫 台積電ADR漲逾5％
美股12日早盤開高走高，在聯準會（Fed）稍晚即將公布最新利率決策前，美國5月份通膨數據比市場預期放緩，帶動了美債殖利率下滑。
道瓊工業指數12日早盤大漲304點，或0.8%；標普500指數和那斯達克指數分別漲1.1%和1.5%，繼前一天收盤收在紀錄高點後，繼續挑戰新高。費城半導體指數漲2.2%；台積電ADR漲5.6%；Nvidia漲3%。
蘋果早盤大漲2.2%，市值達到3.25兆美元，擠下微軟，重新奪回市值最大公司的寶座。自今年1月以來，蘋果在美國收盤後的市值，都沒有超越微軟
美國勞工部12日表示，5月消費者物價指數（CPI）與4月相比持平，年增率則為3.3%，分別低於經濟學家預估的月增率0.1%和年增率3.4%。核心CPI月增和年增率也同樣低於市場預期。
這帶動了美國10年期公債殖利率一度下滑至4.3%。Fed將在今日稍晚公布新的降息和通膨預測，主席鮑爾接著也將舉行記者會。
在通膨數據發布後，聯邦資金期貨顯示，市場預期Fed在9月降息的機率為70%，高於前一天的50%。市場如今也預期，Fed今年降息兩次的可能性為74%，並仍預料Fed會在稍晚和7月的會議按兵不動。
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