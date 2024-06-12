以哈停火紅海就能恢復航行？油輪巨頭CEO嘆「天真」：沒那麼簡單

油輪巨頭Frontline Management執行長巴斯塔德（Lars Barstad）表示，如果以為只要以色列和哈瑪斯簽定停戰協議，商船就會開始恢復行駛紅海區域，這恐怕是一種「天真」的想法。

彭博資訊報導，這家擁有全球數一數二大巨型油輪船隊公司的執行長12日表示，任何協議都是脆弱不堪的，無法保證船員能在這片海域安全航行。

葉門叛軍組織「青年運動」（又譯胡塞）去年底開始攻擊紅海商船，在英美聯軍反擊胡塞據點後，攻勢又進一步擴大。據Clarksons Research，隨著船隻繞道，紅海地區的船隻流量已比去年12月初減少約70%。

美國國務卿布林肯11日表示，在美國的斡旋努力下，以色列已重申支持停火協議。但胡塞的攻擊仍在持續，英國海軍12日稍早通報，有一艘商船在葉門附近遭到一艘小船衝撞。