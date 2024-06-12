快訊

獨／新青安貸款戶要簽「切結書」了！ 八大行庫將集體出動

蛋價跌破新低！超商茶葉蛋是否會降價？4家業者回應了

泰晤士世界大學影響力排名！台灣4所大學擠進百大 這間第25全台最佳

晶片需求將只增不減 G7擬設立半導體小組協調供應鏈

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
七大工業國集團（G7）的領導人料將宣布一項計畫，透過設立半導體小組來協調供應鏈。路透
七大工業國集團（G7）的領導人料將宣布一項計畫，透過設立半導體小組來協調供應鏈。路透

鑒於半導體對全球經濟的重要性，七大工業國集團（G7）的領導人料將在本周於義大利南部舉行的峰會宣布，計劃設立半導體小組來協調供應鏈。

根據彭博資訊看到的聲明草案，這個負責聯絡的小組，也將協助海底電纜的連結，確保這些傳輸網路和連結各國的線路，安全無虞並具有韌性。

在新冠疫情打亂供應鏈、業者錯判需求導致晶片短缺後，這成為了最新一起確保取得晶片的計畫。晶片被廣泛用於汽車、智慧手機、個人電腦，家電等各項領域。

如今隨著人工智慧（AI）的蓬勃發展，晶片需求將只增不減。而取得這項技術已成為美中貿易戰的核心，歐洲和美國正致力於在國內生產晶片，而北京當局則在貿易限制下，試圖讓製造晶片的實力更上一層樓。

在一連串的損壞事件凸顯維護海底電纜有多難之後，相關的基礎設施也成為各國關注的焦點。在紅海受損的電纜的修復工作被延後了幾個月，原因是葉門水域基礎設施的使用權爭議。

即使沒有領土爭端，缺少修理船、加上難以抵達的特性，使得修復海底電纜可能要費時數月的時間。

G7 半導體 義大利

延伸閱讀

中國國足想踢2026年世足賽 還有4關要闖

路透：聯發科開發安謀架構晶片 支援微軟AI筆電

足球／世足資格賽我出局 東亞4雄都晉級

美將擴大制裁對俄羅斯出售晶片 鎖定中國、香港第3方賣家

相關新聞

晶片需求將只增不減 G7擬設立半導體小組協調供應鏈

鑒於半導體對全球經濟的重要性，七大工業國集團（G7）的領導人料將在本周於義大利南部舉行的峰會宣布，計劃設立半導體小組來協...

投資人等待美就業數據和利率決策 亞股瀰漫憂慮氣氛走勢不一

美國即將公布通膨數據及聯邦準備理事會最新貨幣政策決議，亞洲股市瀰漫憂慮氣氛，今天收盤走勢不一

G7義大利峰會明揭幕 日經：將就大陸生產過剩問題表達關切

日本經濟新聞引述日本政府消息人士報導，七大工業國集團（G7）在明天揭幕的義大利峰會上，預計就中國政府對自家產業過度支持導...

市占率98％！Nvidia資料中心GPU 去年出貨估近400萬套

輝達（Nvidia）去年資料中心和人工智慧（AI）繪圖處理器（GPU）出貨量，估計達到近400萬套，市占率高達98%，該...

美重塑全球供應鏈 台灣受惠

美國總統拜登對一系列從中國進口的產品大幅提高關稅稅率，只不過是一年多來美國重新部署亞洲貿易路徑的布局之一，可從最近的一些數字顯示出來。

Fed今年降息1次或2次？會議有2點異於平常 決策恐如跳球之爭

美國聯準會（Fed）訂於美東時間12日下午2點（台北時間13日凌晨）公布利率決策，幾乎人人預料這次仍將維持利率不變，現在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。