市占率98％！Nvidia資料中心GPU 去年出貨估近400萬套

輝達（Nvidia）去年資料中心和人工智慧（AI）繪圖處理器（GPU）出貨量，估計達到近400萬套，市占率高達98%，該公司正利用大量的產品和未來幾年穩健的產品路線圖，來維持在這個領域的主宰權。

科技新聞網站Wccftech報導，據半導體分析公司TechInsights研究，輝達2023年的資料中心GPU出貨量總共大約376萬套，比2022年的264萬套增長逾100萬套，市占率高達98%，與2022年差不多。

若包含超微（AMD）和英特爾（Intel），去年資料中心GPU的整體出貨量為385萬套，高於2022年的約267萬套。超微的出貨量約為50萬套，英特爾則為40萬套。

若以銷售額來計算，輝達在資料中心GPU市場的市占率也大約為98%，銷售額為362億美元，比2022年的109億美元翻增逾兩倍。

TechInsights表示，由於目前還沒有足夠的AI硬體來支援市場需求，而且大部分需求要的也的確是輝達的產品，所以競爭者現在想要大有進步確實是會有困難，但由於預期市場需求將會出現分散化，所以其他廠商仍有希望。

TechInsights分析師桑德斯說：「我認為，因為AI的成長，市場需求有點不可避免地必須從輝達分散出去。」