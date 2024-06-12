韓媒：DDR5 DRAM會漲價 因為兩大韓廠聚焦HBM生產
BusinessKorea網站報導，記憶體領導業者三星電子和SK海力士為了強攻AI市場，現在正專心致力於高頻寬記憶體（HBM）的生產，這可能導致通用型的DDR5 DRAM價格獲得上漲動能，原因是業者把晶圓產能大量分配給HBM的生產，導致高規格的DDR5 DRAM供貨有限。
報導引述產業消息人士在11日的說法，研究業者集邦科技預測，PC用的DDR5 DRAM價格在第3季將比前一季將上漲3%至8%，漲幅高於先前預測的0至0.5%漲價幅度，這顯示價格水準會與前一季相似。
集邦的分析顯示，由於韓廠聚焦於HBM的生產，使得 DDR5 DRAM的供應受限。 HBM所需的晶圓晶片面積，是相同容量DRAM的兩倍，這代表生產HBM所需的晶圓面積比通用型DRAM更多。如果總晶圓產出量不變，那麼通用型DRAM的產量勢必會減少。
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