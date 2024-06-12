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挪威發現歐洲最大稀土礦床 有助挑戰中國壟斷

中央社／ 奧斯陸11日綜合外電報導

挪威最近發現一個高價稀土元素礦床，它不但是歐洲最大的已探明礦床，同時也是少數不屬於中國或為中國控制的稀土來源，此發現被認為是挑戰中國主宰稀土市場的有益助力。

CNBC報導，中國是世界第2大經濟體，而大多數稀土元素都位於中國，估計中國占全球稀土礦開採量的70%和稀土礦加工量的90%。

挪威稀土公司（Rare Earths Norway）執行長賴斯塔德（Alf Reistad）向CNBC表示，這項發現對公司來說是一個「偉大的里程碑」。

隨著轉型清潔能源的步伐加速，預計未來幾年對稀土和關鍵礦物的需求將呈指數級增長。

挪威稀土公司在6月6日的聲明中表示，該公司位於挪威東南的芬碳酸岩礦區（Fen Carbonatite Complex）擁有880萬噸稀土氧化物（TREO）總儲量，具有合理的經濟開採前景。

該公司表示，稀土氧化物被認為是全球擺脫化石燃料的重要關鍵，其中估計約有150萬噸是與磁鐵相關的稀土，可用於電動車和風力發電機。

挪威稀土公司表示，位於奧斯陸（Oslo）西南約210公里處特勒瑪克（Telemark）的稀土礦床，可能會凸顯挪威作為歐洲稀土和關鍵原物料價值鏈不可或缺的地位。

2022年，中國是歐盟最大的稀土元素進口夥伴，以重量計算，占歐盟稀土元素進口總量的40%。

被問及所發現的稀土資源是否比挪威的石油和天然氣更具價值，賴斯塔德回答：「沒有更高的價值。」但歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示，鋰和稀土元素很快就會比石油和天然氣重要。

賴斯塔德接著補充說：「因此，它會更重要，但當然不會具有相同價值。」

挪威 稀土

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