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對付類台積效應！亞馬遜再砸450億元建立1.4萬戶平價房

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
亞馬遜宣布再投入14億美元，在西雅圖、華盛頓都會區等地建立1.4萬戶平價房，協助促進居住正義。美聯社
亞馬遜宣布再投入14億美元，在西雅圖、華盛頓都會區等地建立1.4萬戶平價房，協助促進居住正義。美聯社

科技巨擘亞馬遜（Amazon.com）承諾向自家的「居住正義基金」額外投入14億美元（新台幣約453億元），擴大推動在西雅圖、田納西州Nashville和華盛頓都會區支持創造出一般民眾可負擔得起的平價住宅。

彭博資訊報導，亞馬遜11日貼文表示，這筆資金將用於在上述地區創造出1.4萬間平價住宅，這也使得亞馬遜投入這項居住正義承諾的總金額達到36億美元。

亞馬遜在2021年提撥約20億美元，用於低利貸款和補助金，加入科技大廠投入協助讓民眾更能負擔居住成本的相關行列，尤其聚焦大廠們所進駐的昂貴美國西岸城市。

正如同台灣的「台積電效應」會帶動台積電廠區周邊房價飆漲的情況一樣，批評意見長期來指責亞馬遜和包括Alphabet、蘋果、Meta Platforms和微軟等科技大廠推高公司附近房價，原因是它們高薪的工程師買房時有能力比當地人出價更高，加劇了該地區住房短缺的情況。

亞馬遜執行長賈西（Andy Jassy）在西雅圖舉行的一場記者會上表示：「我們知道對於許多人而言，居住是相當大的挑戰，尤其是在昂貴都會地區內和周邊。」「我們強烈感到，我們能夠藉由協助保留並建設成千上萬的平價住宅，來幫助回饋我們的社區。」

亞馬遜居住正義基金起初目標是用於在西雅圖地區、維吉尼亞州阿靈頓和Nashville保留並創造出租屋，後來才擴大至自有宅這一塊。

這家電商巨擘聚焦在每個地區收入是當地中等收入30%至80%的家庭，表示這項做法是協助那些不符現有補貼資格、無法負擔房價節節高升的族群。不過這套做法的批評人士認為，亞馬遜應該要加強協助最窮居民的需求。

研究住房市場逾20年的布魯金斯學高級研究員斯昆茨表示，亞馬遜已幫助非營利組織購買現有的公寓區，並且保留給低收入家庭，這比從頭蓋房子更可負擔。

她說，在昂貴的地區蓋一棟獨棟的平價住宅，成本就可能花上100萬美元（新台幣約3,235萬元），因此就算亞馬遜提出宏大的承諾，也可能很快耗盡資金。

居住正義 西雅圖

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