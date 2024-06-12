影╱不速之客！野鹿突撞破公車擋風玻璃 乘客嚇瘋影片曝
美國羅德島州一名公車司機日前載到不速之客，一隻野鹿突然撞破擋風玻璃衝進公車內，造成3名乘客受輕傷，野鹿後來則傷重不治，司機全程冷靜以對直到安全停駛，飽受讚揚。
紐約郵報報導，根據公車上的行車紀錄器和監視器畫面顯示，一隻鹿先是在車陣中閒晃，接著衝破公車的擋風玻璃，撞到前排座位的一名男乘客後摔倒在地。
根據影片，儘管天降一匹鹿，公車司機依然淡定駕駛，直到安全停下為止。羅德島公共交通管理局也對公車司機的專業反應予以讚揚，稱他「確保了所有乘客安全」。
根據警局說法，當時公車上有6名乘客，其中2人因擋風玻璃碎裂受輕傷送醫治療，1人輕傷自行前往醫院。
羅德島州環境管理部表示，事故發生後，這隻鹿不治身亡。
影片 https://www.youtube.com/watch?v=uzVVKbVdzx8
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